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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мёнхенгладбахская «Боруссия» объявила о расставании с главным тренером

14 Мая 2022 • 21:22 Комментировать
Боруссия М
5:1
Хоффенхайм
окончен

Ади Хюттер покидает пост главного тренера мёнхенгладбахской «Боруссии».

Команда заняла десятое место в турнирной таблице по итогам завершившегося сезона Бундеслиги, что не устроило руководство «чёрно-бело-зелёных». Клуб объявил о решении на своём официальном сайте.

52-летний австрийский специалист занимал должность наставника «Боруссии» из Мёнхенгладбаха с начала сезона 2021/22. Под его руководством коллектив одержал 14 побед и потерпел 14 поражений, а также 9 раз сыграл вничью.

В последнем туре чемпионата Германии «Гладбах» разгромно переиграл «Хоффенхайм» со счётом 5:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Ади Хюттер
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окончен Аугсбург 2:1 Гройтер Фюрт 1.57 4.70 5.10
окончен Боруссия М 5:1 Хоффенхайм 2.00 4.40 3.10
окончен Арминия 1:1 РБ Лейпциг
окончен Штуттгарт 2:1 Кёльн 2.20 4.10 2.85
окончен Байер Л 2:1 Фрайбург 2.35 4.00 2.65
окончен Майнц 2:2 Айнтрахт Фр
окончен Унион Берлин 3:2 Бохум
окончен Боруссия Д 2:1 Герта 1.50 5.00 5.40
окончен Вольфсбург 2:2 Бавария 5.00 5.10 1.55
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Сегодня, 14 Мая
21:22 · Германия. Бундеслига
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