Мёнхенгладбахская «Боруссия» объявила о расставании с главным тренером

Ади Хюттер покидает пост главного тренера мёнхенгладбахской «Боруссии».

Команда заняла десятое место в турнирной таблице по итогам завершившегося сезона Бундеслиги, что не устроило руководство «чёрно-бело-зелёных». Клуб объявил о решении на своём официальном сайте.

52-летний австрийский специалист занимал должность наставника «Боруссии» из Мёнхенгладбаха с начала сезона 2021/22. Под его руководством коллектив одержал 14 побед и потерпел 14 поражений, а также 9 раз сыграл вничью.

В последнем туре чемпионата Германии «Гладбах» разгромно переиграл «Хоффенхайм» со счётом 5:1.