Уволенный из дортмундской «Боруссии» Розе в одном шаге от назначения в новый клуб

Экс-наставник дортмундской «Боруссии» Марко Розе близок к возвращению в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

Об увольнении Розе из дортмундского клуба стало известно вчера. Судя по всему, 45-летнему специалисту не потребуется много времени, чтобы найти новую работу. По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха находится на продвинутой стадии переговоров по возвращению наставника в клуб. Стороны близки к успешному завершению сделки.

В сезоне 2021/22 гладбахцами руководил Ади Хюттер, при котором команда финишировала на десятой позиции в Бундеслиге.

Марко Розе возглавлял «Боруссию» из Мёнхенгладбаха с 2019 по 2021 год.