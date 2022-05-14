«Штуттгарт» чудом избежал стыков, отправив туда «Герту»

В субботу завершился чемпионат Германии. В битве за выживание получился драматичный разворот ситуации на 180 градусов. «Герта» упустила очко в матче с «Боруссией» из Дортмунда, но была в безопасности, пока «Штуттгарт» не мог одолеть «Кёльн». Тем не менее, швабы забили решающий гол на 90-й минуте и за счет дополнительных показателей вышли на 15-е место и отправили «Герту» в стыки. Напрямую вылетели «Арминия» и «Гройтер Фюрт».

Также отметим победы «Боруссии» из Мёнхегладбаха и «Аугсбурга».