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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штуттгарт» чудом избежал стыков, отправив туда «Герту»

14 Мая 2022 • 18:37 Комментировать
Аугсбург
2:1
Гройтер Фюрт
окончен

В субботу завершился чемпионат Германии. В битве за выживание получился драматичный разворот ситуации на 180 градусов. «Герта» упустила очко в матче с «Боруссией» из Дортмунда, но была в безопасности, пока «Штуттгарт» не мог одолеть «Кёльн». Тем не менее, швабы забили решающий гол на 90-й минуте и за счет дополнительных показателей вышли на 15-е место и отправили «Герту» в стыки. Напрямую вылетели «Арминия» и «Гройтер Фюрт».

Также отметим победы «Боруссии» из Мёнхегладбаха и «Аугсбурга».

Протокол игры  
Штуттгарт 2:1Кёльн
(1:0) Калайджич Саша12'   
(2:1)  Эндо Ватару 90' 59'Модест Антони (1:1)
Мюллер ФлорианМавропанос КонстантиносАнтон ВальдемарИто ХирокиСоса БорнаКаразор Атакан  85' (Кулибали Танги (  85') Фюрих Крис  58' (Томми Эрик (  58') Эндо ВатаруМангаля ОрельКалайджич СашаТомаш Тьягу  59' (Мармуш Омар (  59')
Запасные: Беяз ОмерМассимо РобертоМийо ЭнцоБаццоли ЛукаКлимович МатеоБредлов Фабиан
Швебе МарвинЭхизибуэ Кингсли  65' (Шмиц Бенно (  65'   81') Килиан Лука  78' (Дуда Ондрей (  78') Хюберс ТимоХектор Йонас  46' (Хорн Яннес (  46'   79') Эзкан СалихСкири ЭйеЛюбичич ДеянУт Марк  78' (Лемперте Тим (  78') Кайнц Флориан  65' (Шиндлер Кингсли (  65') Модест Антони
Запасные: Шауб ЛуисАндерссон СебастьянШабо ЮлианХорн ТимоОлесен Матиас
14 мая. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Протокол игры 
Майнц 2:2Айнтрахт Фр
(1:0) Ингвартсен Маркус 10'   
  26' Тута (1:1)
  35' Борре Рафаэль (1:2)
(2:2) Ингвартсен Маркус 49'   
Дамен Финн  Бель Штефан   56'  Хак Александер  Ньякат Мусса  Брозински Даниэль   70' (Тауэр Никлас (   70' Бутьюс Жан-Поль   64' (Штёгер Кевин (   64' Кор Доминик  Аарон Мартин   51'  Стах Антон   64' (Баррейро Леандро (   64' Буркардт Джонатан  Ингвартсен Маркус   70' (Ли Чхэ-Сон II (   70' Небель Пауль   77')
Запасные: Центнер Робин  Видмер Сильван  Лукоки Андерсон
Трапп Кевин  Туре Альмами   59' (Хрустиц Айдин (   59' Тута   60' (Ильзанкер Штефан (   60' Н'Дика Эван   68' (Ленц Кристофер (   68' Кнауфф Ансгар  Роде Себастьян   46' (Якич Кристиян (   46' Соу Джибриль  Костич Филип  Хёуге Йенс   59' (Хасебе Макото (   59' Камада Даити  Борре Рафаэль
Запасные: Пасьенса Гонсало  Ахе Рагнар  Граль Йенс  Чендлер Тимоти
 14 мая. Стадион "MEWA Arena".
Протокол игры 
Боруссия М 5:1Хоффенхайм
  3' Крамарич Андрей (0:1)
(1:1) Штиндль Ларс 26'   
(2:1) Плеа Алассан 44'   
(3:1) Хофманн Йонас 45'   
(4:1) Эмболо Брель 53'   
(5:1) Хофманн Йонас 68'   
Зоммер Янн  Лайнер Штефан   74' (Херрманн Патрик (   74' Фридрих Марвин   80' (Крамер Кристоф (   80' Бенсебаини Рами  Нец Лука  Коне Куадио  Нойхаус Флориан  Хофманн Йонас   80' (Гинтер Маттиас (   80' Штиндль Ларс   10'   74' (Скалли Джозеф (   74' Плеа Алассан  Эмболо Брель   63' (Тюрам Маркус (   63')
Запасные: Беннеттс Кинан  Бенеш Ласло  Зиппель Тобиас
Бауманн Оливер  Акпогума Кевин   86' (Бисакшич Эрмин (   86' Пош Штефан  Фогт Кевин   60'  Раум Давид  Баумгартнер Кристоф  Самассеку Диади   31'   64' (Че Джастин (   64' Штиллер Анджело  Сков Роберт   64' (Руди Себастьян (   64' Крамарич Андрей  Ларсен Якоб-Бруун   64' (Прошвиц Ник (   64')
Запасные: Адамс Касим  Филипп Лука  Пентке Филипп
 14 мая. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры 
Аугсбург 2:1Гройтер Фюрт
(1:0) Калиджиури Даниэль 11'   
  24' Нганкам Жессик (1:1)
(2:1) Грегорич Михаэль 84'   
Гикевич Рафал  Гумни Роберт   46' (Фрамбергер Рафаэль (   46' Гоувелеув Джеффри  Оксфорд Рис  Иаго Лопес  Калиджиури Даниэль   90'  Майер Арне   88' (Моравек Ян (   88' Дорш Никлас   39' (Груэсо Карлос (   39'   90' Педерсен Мадс   46' (Грегорич Михаэль (   46' Хан Андре  Нидерлехнер Флориан   69' (Финнбогасон Альфред (   69')
Запасные: Гюнтер Лассе  Пепи Рикардо  Удуохаи Феликс  Коубек Томаш
Бурхерт Саша  Гризбек Себастьян   43'  Виргевер Ник  Иттер Джанлука  Аста Симон   75'  Рашль Тобиас   73' (Грин Джулиан (   73' Кристиансен Макс   1'   46' (Зегуйн Пауль (   46' Тильман Тимоти   87' (Пюлюлю Афимико (   87' Виллемс Джетро   62' (Левелинг Джейми (   62' Нганкам Жессик   62' (Юнг Гидеон (   62' Хргота Бранимир
Запасные: Линде Андреас  Абиама Диксон  Стефан Леитл  Бауэр Максимилиан  Дуджак Джереми
 14 мая. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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окончен Аугсбург 2:1 Гройтер Фюрт 1.57 4.70 5.10
окончен Боруссия М 5:1 Хоффенхайм 2.00 4.40 3.10
окончен Арминия 1:1 РБ Лейпциг
окончен Штуттгарт 2:1 Кёльн 2.20 4.10 2.85
окончен Байер Л 2:1 Фрайбург 2.35 4.00 2.65
окончен Майнц 2:2 Айнтрахт Фр
окончен Унион Берлин 3:2 Бохум
окончен Боруссия Д 2:1 Герта 1.50 5.00 5.40
окончен Вольфсбург 2:2 Бавария 5.00 5.10 1.55
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