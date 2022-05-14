«Штуттгарт» чудом избежал стыков, отправив туда «Герту»

В субботу завершился чемпионат Германии. В битве за выживание получился драматичный разворот ситуации на 180 градусов. «Герта» упустила очко в матче с «Боруссией» из Дортмунда, но была в безопасности, пока «Штуттгарт» не мог одолеть «Кёльн». Тем не менее, швабы забили решающий гол на 90-й минуте и за счет дополнительных показателей вышли на 15-е место и отправили «Герту» в стыки. Напрямую вылетели «Арминия» и «Гройтер Фюрт».
Также отметим победы «Боруссии» из Мёнхегладбаха и «Аугсбурга».
Протокол игры
|(1:0) Калайджич Саша12'
|(2:1) Эндо Ватару 90'
|59'Модест Антони (1:1)
Мюллер Флориан•Мавропанос Константинос•Антон Вальдемар•Ито Хироки•Соса Борна•Каразор Атакан 85' (Кулибали Танги ( 85') •Фюрих Крис 58' (Томми Эрик ( 58') •Эндо Ватару•Мангаля Орель•Калайджич Саша•Томаш Тьягу 59' (Мармуш Омар ( 59')
Швебе Марвин•Эхизибуэ Кингсли 65' (Шмиц Бенно ( 65' ) • 81'Килиан Лука 78' (Дуда Ондрей ( 78') •Хюберс Тимо•Хектор Йонас 46' (Хорн Яннес ( 46' ) • 79'Эзкан Салих•Скири Эйе•Любичич Деян•Ут Марк 78' (Лемперте Тим ( 78') •Кайнц Флориан 65' (Шиндлер Кингсли ( 65') •Модест Антони
14 мая. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Протокол игры
|Майнц
|2:2
|Айнтрахт Фр
|(1:0) Ингвартсен Маркус 10'
|26' Тута (1:1)
|35' Борре Рафаэль (1:2)
|(2:2) Ингвартсен Маркус 49'
Дамен Финн • Бель Штефан • 56'Хак Александер • Ньякат Мусса • Брозински Даниэль 70' ( Тауэр Никлас ( 70') • Бутьюс Жан-Поль 64' ( Штёгер Кевин ( 64') • Кор Доминик • Аарон Мартин • 51'Стах Антон 64' ( Баррейро Леандро ( 64') • Буркардт Джонатан • Ингвартсен Маркус 70' ( Ли Чхэ-Сон II ( 70' Небель Пауль 77')
Запасные: Центнер Робин • Видмер Сильван • Лукоки Андерсон
Трапп Кевин • Туре Альмами 59' ( Хрустиц Айдин ( 59') • Тута 60' ( Ильзанкер Штефан ( 60') • Н'Дика Эван 68' ( Ленц Кристофер ( 68') • Кнауфф Ансгар • Роде Себастьян 46' ( Якич Кристиян ( 46') • Соу Джибриль • Костич Филип • Хёуге Йенс 59' ( Хасебе Макото ( 59') • Камада Даити • Борре Рафаэль
Запасные: Пасьенса Гонсало • Ахе Рагнар • Граль Йенс • Чендлер Тимоти
14 мая. Стадион "MEWA Arena".
Протокол игры
|3' Крамарич Андрей (0:1)
|(1:1) Штиндль Ларс 26'
|(2:1) Плеа Алассан 44'
|(3:1) Хофманн Йонас 45'
|(4:1) Эмболо Брель 53'
|(5:1) Хофманн Йонас 68'
Зоммер Янн • Лайнер Штефан 74' ( Херрманн Патрик ( 74') • Фридрих Марвин 80' ( Крамер Кристоф ( 80') • Бенсебаини Рами • Нец Лука • Коне Куадио • Нойхаус Флориан • Хофманн Йонас 80' ( Гинтер Маттиас ( 80') • Штиндль Ларс 10' 74' ( Скалли Джозеф ( 74') • Плеа Алассан • Эмболо Брель 63' ( Тюрам Маркус ( 63')
Запасные: Беннеттс Кинан • Бенеш Ласло • Зиппель Тобиас
Бауманн Оливер • Акпогума Кевин 86' ( Бисакшич Эрмин ( 86') • Пош Штефан • Фогт Кевин • 60'Раум Давид • Баумгартнер Кристоф • Самассеку Диади 31' 64' ( Че Джастин ( 64') • Штиллер Анджело • Сков Роберт 64' ( Руди Себастьян ( 64') • Крамарич Андрей • Ларсен Якоб-Бруун 64' ( Прошвиц Ник ( 64')
Запасные: Адамс Касим • Филипп Лука • Пентке Филипп
14 мая. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры
|(1:0) Калиджиури Даниэль 11'
|24' Нганкам Жессик (1:1)
|(2:1) Грегорич Михаэль 84'
Гикевич Рафал • Гумни Роберт 46' ( Фрамбергер Рафаэль ( 46') • Гоувелеув Джеффри • Оксфорд Рис • Иаго Лопес • Калиджиури Даниэль • 90'Майер Арне 88' ( Моравек Ян ( 88') • Дорш Никлас 39' ( Груэсо Карлос ( 39' ) • 90'Педерсен Мадс 46' ( Грегорич Михаэль ( 46') • Хан Андре • Нидерлехнер Флориан 69' ( Финнбогасон Альфред ( 69')
Запасные: Гюнтер Лассе • Пепи Рикардо • Удуохаи Феликс • Коубек Томаш
Бурхерт Саша • Гризбек Себастьян • 43'Виргевер Ник • Иттер Джанлука • Аста Симон • 75'Рашль Тобиас 73' ( Грин Джулиан ( 73') • Кристиансен Макс 1' 46' ( Зегуйн Пауль ( 46') • Тильман Тимоти 87' ( Пюлюлю Афимико ( 87') • Виллемс Джетро 62' ( Левелинг Джейми ( 62') • Нганкам Жессик 62' ( Юнг Гидеон ( 62') • Хргота Бранимир
Запасные: Линде Андреас • Абиама Диксон • Стефан Леитл • Бауэр Максимилиан • Дуджак Джереми
14 мая. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).