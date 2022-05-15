Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала самую крупную волевую победу в Бундеслиге с 1997 года

Домашний матч 34-го тура немецкой Бундеслиги для менхенгладбахской «Боруссии» начался очень неудачно - она пропустила уже на третьей минуте от «Хоффенхайма». Однако после этого хозяева поля взялись за дело и забили три мяча еще до конца первого тайма.

Еще два гола были забиты во второй половине игры, и в результате «Боруссия» одержала самую крупную волевую победу в Бундеслиге с далекого 1997 года. Тогда со счетом 6:2 был повержен «Бохум». Если же говорить в абсолюте, то самая крупная волевая победа менхенгладбахской «Боруссии» имела место в 1987 году, когда со счетом 8:2 был повержен «Гамбург».