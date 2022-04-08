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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рейна получил травму в дебюте игры со «Штутгартом

08 Апреля 2022 • 21:56 Комментировать
Штуттгарт
0:1
Боруссия Д
4.15 4.10 1.85
1-й тайм

В эти минуты проходит матч 29-го тура Бундеслиги, в котором «Штутгарт» принимает дортмундскую «Боруссию».

На 6-й минуте матча полузащитник «шмелей» Джованни Рейна получил травму и покинул поле в сопровождении врачей. Неудачно он наступил на ногу. Со слезами на глазах Рейна проследовал в подтрибунку.

19-летний американец в текущем сезоне принял участие в 12 матчах во всех турнирах, при этом он забил 2 мяча и отдал столько же результативных передач. Стоит отметить, что у Рейны всего лишь 12 сыгранных матчей за «Боруссию» из-за травмы. Ранее он залечил травму бедра.

За текстовой трансляцией матча «Штутгарт» - «Боруссия» вы можете следить здесь.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Бундеслига Джованни Рейна
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ШТУТТГАРТ БОРУССИЯ Д
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Идет 32 минута Штуттгарт 0:1 Боруссия Д 3.95 4.20 1.83
09.04  16:30 Кёльн ... Майнц 2.45 3.55 2.85
09.04  16:30 Бавария ... Аугсбург 1.07 15.00 30.00
09.04  16:30 Гройтер Фюрт ... Боруссия М 4.20 4.10 1.80
09.04  16:30 Вольфсбург ... Арминия 1.81 3.85 4.40
09.04  19:30 Герта ... Унион Берлин 2.75 3.70 2.46
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Сегодня, 08 Апреля
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