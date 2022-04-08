Рейна получил травму в дебюте игры со «Штутгартом

В эти минуты проходит матч 29-го тура Бундеслиги, в котором «Штутгарт» принимает дортмундскую «Боруссию».

На 6-й минуте матча полузащитник «шмелей» Джованни Рейна получил травму и покинул поле в сопровождении врачей. Неудачно он наступил на ногу. Со слезами на глазах Рейна проследовал в подтрибунку.

19-летний американец в текущем сезоне принял участие в 12 матчах во всех турнирах, при этом он забил 2 мяча и отдал столько же результативных передач. Стоит отметить, что у Рейны всего лишь 12 сыгранных матчей за «Боруссию» из-за травмы. Ранее он залечил травму бедра.