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Чемпионат Германии. Бундеслига

Розе объяснил голевую засуху Холанна травмой

09 Апреля 2022 • 15:51 Комментировать
Штуттгарт
0:2
Боруссия Д
окончен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал голевую засуху нападающего команды Эрлига Холанна.

Напомним, норвежец не может забить уже на протяжении пяти матчей подряд.

Специалист заявил, что неудачная серия никак не связана с будущим игрока. Дело в повреждении. Наставник отметил, что перед игрой со «Штутгартом» (2:0) норвежец даже принял обезболивающее, хотя обычно он этого не делает.

«Холанн — нападающий мирового уровня. Ему мешают проблемы с ногой, такое происходит со многими футболистами. Отсутствие голов никак не связано со слухами вокруг его будущего», — приводит слова Розе T-online.

В текущем сезоне чемпионата Германии 21-летний Холанн забил 16 голов и отдал 7 результативных передач в 19 проведённых матчах.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити», «Реала» и «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Розе Эрлинг Холанн
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