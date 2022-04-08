«Манчестер Сити» – ещё один претендент на Беллингхема

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Джуд Беллингхем стал трансферной целью ещё одного гранда АПЛ.

Ранее слухи связывали 18-летнего игрока с интересом «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», теперь же Fichajes заявляет о появлении в гонке за вундеркиндом ещё одного гиганта – «Манчестер Сити».

Контракт англичанина с «Боруссией» рассчитан до 2025 года, поэтому немецкий клуб запросит очень солидную компенсацию за трансфер.

Джуд Беллингхем принял участие в 38 матчах дортмундцев во всех турнирах текущего сезона, записав на свой счёт 6 голов и 13 результативных передач. Transfermarkt оценивает юного хавбека в 75 млн евро.