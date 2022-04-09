Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Брандт установил новый рекорд Бундеслиги

09 Апреля 2022 • 00:43 Комментировать
Штуттгарт
0:2
Боруссия Д
окончен

В первом матче двадцать девятого тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла в гостевом матче «Штутггарт», забив в каждом из таймов по мячу. Оба раза отличался вышедший на замену Юлиан Брандт. Его услуги потребовались уже на шестой минуте игры, когда травму получил Джованни Рейна.

Еще через шесть минут Брандт забил первый гол в матче - и это, как оказалось, был самый быстрый гол в истории немецкого чемпионата для игрока, вышедшего на замену. Теперь на счету Брандта уже семь голов в текущем сезоне, он сыграл в двадцати шести матчах Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юлиан Брандт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Штуттгарт 0:2 Боруссия Д 4.15 4.10 1.85
09.04  16:30 Кёльн ... Майнц 2.45 3.55 2.85
09.04  16:30 Бавария ... Аугсбург 1.07 15.00 30.00
09.04  16:30 Гройтер Фюрт ... Боруссия М 4.20 4.10 1.80
09.04  16:30 Вольфсбург ... Арминия 1.81 3.85 4.40
09.04  19:30 Герта ... Унион Берлин 2.75 3.70 2.46
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
00:43 · Германия. Бундеслига
Брандт установил новый рекорд Бундеслиги
00:41 · Германия. Бундеслига
Джан назвал слухи об уходе из «Боруссии» фейком
08 Апреля
23:45 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» забила два безответных мяча «Штуттгарту»
23:29 · Германия. Бундеслига
Дани Алвес: «Мбаппе стоит огромных денег, Холанн – нет»
21:56 · Германия. Бундеслига
Рейна получил травму в дебюте игры со «Штутгартом
21:42 · Германия. Бундеслига
«Манчестер Сити» – ещё один претендент на Беллингхема
21:00 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» — «Боруссия»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:2
15:49 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн о трансферах Мазрауи и Гравенберха: «Я буду счастлив»
13:58 · Германия. Бундеслига
Суд отклонил апелляцию «Фрайбурга» на результат матча с «Баварией»
13:30 · Германия. Бундеслига
Хаманн: «Нойера и Мюллера продлевать надо, но Левандовски…»
11:37 · Германия. Бундеслига
Гнабри всё же может продлить контракт с «Баварией»
11:11 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски настраивает форварда против «Баварии»
10:04 · Германия. Бундеслига
«Барселона» интересуется Нкунку
08:36 · Англия. Премьер-лига
Стали известны причины, по которым Холанн ещё не согласился на трансфер в «Манчестер Сити»
08:31 · Германия. Бундеслига
Кан об игре с «Вильярреалом»: «Всё под контролем, но в ответном матче нужна другая игра»
Все новости
Рекомендуем