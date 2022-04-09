Брандт установил новый рекорд Бундеслиги

В первом матче двадцать девятого тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла в гостевом матче «Штутггарт», забив в каждом из таймов по мячу. Оба раза отличался вышедший на замену Юлиан Брандт. Его услуги потребовались уже на шестой минуте игры, когда травму получил Джованни Рейна.

Еще через шесть минут Брандт забил первый гол в матче - и это, как оказалось, был самый быстрый гол в истории немецкого чемпионата для игрока, вышедшего на замену. Теперь на счету Брандта уже семь голов в текущем сезоне, он сыграл в двадцати шести матчах Бундеслиги.