«Боруссия» забила два безответных мяча «Штуттгарту»

В первом матче двадцать девятого тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла в гостевом матче «Штутггарт», забив в каждом из таймов по мячу. Оба раза отличался вышедший на замену Юлиан Брандт - его услуги потребовались уже на шестой минуте игры, когда травму получил Джованни Рейна.

«Бавария» свой домашний матч против «Аугсбурга» сыграет в субботу.