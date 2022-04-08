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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» забила два безответных мяча «Штуттгарту»

08 Апреля 2022 • 23:45 Комментировать
Штуттгарт
0:2
Боруссия Д
окончен

В первом матче двадцать девятого тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла в гостевом матче «Штутггарт», забив в каждом из таймов по мячу. Оба раза отличался вышедший на замену Юлиан Брандт - его услуги потребовались уже на шестой минуте игры, когда травму получил Джованни Рейна.

«Бавария» свой домашний матч против «Аугсбурга» сыграет в субботу.

Протокол игры  
Штуттгарт 0:2Боруссия Д
  12'Брандт Юлиан (0:1)
  71'Брандт Юлиан (0:2)
Мюллер ФлорианШтенцель ПаскальМавропанос КонстантиносИто ХирокиСоса БорнаЭндо ВатаруКаразор Атакан   86'Мангаля Орель   45'  62' (Кулибали Танги (  62') Мармуш Омар  79' (Томми Эрик (  79') Томаш Тьягу  89' (Мийо Энцо (  89') Фюрих Крис  78' (Массимо Роберто (  78')
Запасные: Калайджич СашаБеяз ОмерФёрстер ФилиппМола КлинтонБаццоли ЛукаТибиди АлексисБредлов Фабиан
Кобель ГрегорДжан ЭмреАканджи МануэльХуммельс Матс  46' (Загаду Дан-Аксель (  46') Геррейро Рафаэль  75' (Вольф Мариус (  75') Дауд Махмуд  36' (Витсель Аксель (  36') Беллингхем Джуд   82'Азар ТорганДжованни Рейна  6' (Брандт Юлиан (  6') Ройс МаркоХоланн Эрлинг
Запасные: Мукоко ЮссуфаРейньер ЖезусПонграчич МаринХитц Mapвин
08 апреля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

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Штуттгарт Боруссия Дортмунд
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окончен Штуттгарт 0:2 Боруссия Д 4.15 4.10 1.85
09.04  16:30 Кёльн ... Майнц 2.45 3.55 2.85
09.04  16:30 Бавария ... Аугсбург 1.07 15.00 30.00
09.04  16:30 Гройтер Фюрт ... Боруссия М 4.20 4.10 1.80
09.04  16:30 Вольфсбург ... Арминия 1.81 3.85 4.40
09.04  19:30 Герта ... Унион Берлин 2.75 3.70 2.46
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