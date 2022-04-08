«Боруссия» забила два безответных мяча «Штуттгарту»

В первом матче двадцать девятого тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла в гостевом матче «Штутггарт», забив в каждом из таймов по мячу. Оба раза отличался вышедший на замену Юлиан Брандт - его услуги потребовались уже на шестой минуте игры, когда травму получил Джованни Рейна.
«Бавария» свой домашний матч против «Аугсбурга» сыграет в субботу.
Протокол игры
|12'Брандт Юлиан (0:1)
|71'Брандт Юлиан (0:2)
Мюллер Флориан•Штенцель Паскаль•Мавропанос Константинос•Ито Хироки•Соса Борна•Эндо Ватару•Каразор Атакан • 86'Мангаля Орель 45' 62' (Кулибали Танги ( 62') •Мармуш Омар 79' (Томми Эрик ( 79') •Томаш Тьягу 89' (Мийо Энцо ( 89') •Фюрих Крис 78' (Массимо Роберто ( 78')
Кобель Грегор•Джан Эмре•Аканджи Мануэль•Хуммельс Матс 46' (Загаду Дан-Аксель ( 46') •Геррейро Рафаэль 75' (Вольф Мариус ( 75') •Дауд Махмуд 36' (Витсель Аксель ( 36') •Беллингхем Джуд • 82'Азар Торган•Джованни Рейна 6' (Брандт Юлиан ( 6') •Ройс Марко•Холанн Эрлинг
Запасные: Мукоко Юссуфа•Рейньер Жезус•Понграчич Марин•Хитц Mapвин
08 апреля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).