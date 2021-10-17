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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ещё один игрок сборной Франции пожаловался на критику в свой адрес

17 Октября 2021 • 23:28 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
23.10 16:30

Совсем недавно нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе жаловался, что ему было трудно справиться с давлением общества после провального чемпионата Европы.

С подобными проблемами столкнулся и его партнер по национальной команде Бенжамен Павар. Защитник «Баварии» заявил, что в родной стране его не ценят по достоинству. В частности, француз не согласен с критикой в свой адрес за игру в последних матчах Лиги наций.

«Хочу, чтобы меня больше уважали. Те, кто разбирается в футболе, понимают, как я играю и на что я способен. Я рано уехал за границу, поэтому люди мало меня знают», - приводит слова футболиста сетевое издание Get French Football News.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Франции Бенжамен Павар
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