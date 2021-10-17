Ещё один игрок сборной Франции пожаловался на критику в свой адрес

Совсем недавно нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе жаловался, что ему было трудно справиться с давлением общества после провального чемпионата Европы.

С подобными проблемами столкнулся и его партнер по национальной команде Бенжамен Павар. Защитник «Баварии» заявил, что в родной стране его не ценят по достоинству. В частности, француз не согласен с критикой в свой адрес за игру в последних матчах Лиги наций.

«Хочу, чтобы меня больше уважали. Те, кто разбирается в футболе, понимают, как я играю и на что я способен. Я рано уехал за границу, поэтому люди мало меня знают», - приводит слова футболиста сетевое издание Get French Football News.