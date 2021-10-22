Нагельсманн: «Я за вакцинацию»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поведал, в какой форме он переносит коронавирусную болезнь.

Вчера появились известия о положительном тесте главного тренера «ротен» на COVID-19.

«Я выступаю за вакцинацию и придерживаюсь позиции, что это правильная мера. Ни в «Баварии», ни в целом в Германии нет принудительной вакцинации.

Я переношу болезнь в лёгкой форме. Полагаю, это является положительной стороной вакцинации», - приводит слова Нагельсманна Kicker.

В следующем туре Бундеслиги мюнхенцам придётся сыграть с «Хоффенхаймом» без своего коуча, находящегося на самоизоляции.