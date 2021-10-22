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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Я за вакцинацию»

22 Октября 2021 • 19:02 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
1.18 7.70 13.00
Через 21 ч. 14 мин.

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поведал, в какой форме он переносит коронавирусную болезнь.

Вчера появились известия о положительном тесте главного тренера «ротен» на COVID-19.

«Я выступаю за вакцинацию и придерживаюсь позиции, что это правильная мера. Ни в «Баварии», ни в целом в Германии нет принудительной вакцинации.

Я переношу болезнь в лёгкой форме. Полагаю, это является положительной стороной вакцинации», - приводит слова Нагельсманна Kicker.

В следующем туре Бундеслиги мюнхенцам придётся сыграть с «Хоффенхаймом» без своего коуча, находящегося на самоизоляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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