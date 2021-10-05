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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» впервые за полтора года может собрать полный стадион

05 Октября 2021 • 17:16 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
23.10 16:30

«Бавария» обрадовала своих болельщиков новостью о том, что впервые за полтора года клуб может собрать полный стадион на домашнем матче. Решение было принято на заседании Кабинета министров в понедельник.

Ближайшую домашнюю игру Бундеслиги «Бавария» проведёт 23 октября против «Хоффенхайма». Стадион в Мюнхене сможет принять 75 тысяч зрителей. При этом на арену смогут пройти только люди, которые переболели коронавирусом, вакцинировались или имеют на руках свежий (не более 48 часов) отрицательный ПЦР-тест.

После семи туров на вершине турнирной таблицы Бундеслиги располагаются «Бавария» и «Байер», набравшие по 16 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария
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