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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих выделяет деньги на разработку вакцины от Covid-19, но сам ещё не прививался

23 Октября 2021 • 11:52 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
1.18 7.80 13.00
Через 2 ч. 46 мин.

После того, как главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман подхватил коронавирус, стало известно, что в команде осталось всего лишь пять невакцинированных игроков. Среди них и полузащитник Йозуа Киммих.

Примечательно, что футболист уже долгое время совместно с Леоном Горетцкой спонсирует вакцинацию населения, помогая простым людям, а также вкладывает деньги в разработку лекарств. Однако, сам пока не рискует прививаться, сообщает немецкое издание Bild.

Согласно источнику, Киммих не спешит с вакцинацией, так как хочет дождаться достоверных результатов по исследованию последствий антигена.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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