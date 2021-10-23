Киммих выделяет деньги на разработку вакцины от Covid-19, но сам ещё не прививался

После того, как главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман подхватил коронавирус, стало известно, что в команде осталось всего лишь пять невакцинированных игроков. Среди них и полузащитник Йозуа Киммих.

Примечательно, что футболист уже долгое время совместно с Леоном Горетцкой спонсирует вакцинацию населения, помогая простым людям, а также вкладывает деньги в разработку лекарств. Однако, сам пока не рискует прививаться, сообщает немецкое издание Bild.

Согласно источнику, Киммих не спешит с вакцинацией, так как хочет дождаться достоверных результатов по исследованию последствий антигена.