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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, что в контракте Холанна не указаны отступные слухи

30 Сентября 2021 • 12:29 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
1.23 7.00 12.00
02.10 16:30

Несмотря на предварительную информацию, согласно которой клубы уже этой зимой могли воспользоваться отступными в размере 75 миллионов евро в контракте нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, все планы потенциальных покупателей обрушились.

Оказывается, в соглашении норвежца не указана клаузула, уверяет испанское издание AS. Дело в том, что стороны достигли устной договоренности еще по итогам прошлого сезона. Холанн пообещал руководству дортмундцев остаться еще на один год, а те в свою очередь согласились летом 2022 связаться для трансфера с той командой, которую выберет сам игрок.

Норвежец свое слово сдержал, отклонив предложения от «ПСЖ» месяцем ранее, поэтому боссы «Боруссии» готовы пойти ему навстречу. Скорее всего, Холанн захочет перейти в мадридский «Реал», но многое также зависит от агента Мино Райолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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