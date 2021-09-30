Несмотря на предварительную информацию, согласно которой клубы уже этой зимой могли воспользоваться отступными в размере 75 миллионов евро в контракте нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, все планы потенциальных покупателей обрушились.

Оказывается, в соглашении норвежца не указана клаузула, уверяет испанское издание AS. Дело в том, что стороны достигли устной договоренности еще по итогам прошлого сезона. Холанн пообещал руководству дортмундцев остаться еще на один год, а те в свою очередь согласились летом 2022 связаться для трансфера с той командой, которую выберет сам игрок.

Норвежец свое слово сдержал, отклонив предложения от «ПСЖ» месяцем ранее, поэтому боссы «Боруссии» готовы пойти ему навстречу. Скорее всего, Холанн захочет перейти в мадридский «Реал», но многое также зависит от агента Мино Райолы.