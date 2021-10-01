Агент Холлана разозлён словами Ватцке

Вчера появилась информация, что в контракте Эрлинга Холанна с дортмундской «Боруссией» отсутствуют отступные, о которых говорилось ранее. Также стало известно, что стороны достигли устной договоренности по поводу будущего норвежского игрока.

Однако, позже председатель директоров клуба Ханс-Йоахим Ватце опроверг слухи о том, что «Боруссия» разрешит Холанну самому выбрать себе новую команду следующим летом, так как он сдержал обещание и остался в Германии еще на один сезон.

Этим остался недоволен агент форварда Мино Райола. Он упрекнул Ватцке в том, что тот захотел выставить «Боруссию» жертвой в этой ситуации, хотя все детали, по его словам, были улажены еще прошлой весной, передает британское издание The Mirror. Напомним, что сам Холанн желает перейти в мадридский «Реал».