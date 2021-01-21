«Бавария» и «РБ Лейпциг» победили, забив по голу

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21 Января 2021, 00:24,
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Матчи 17-го тура Бундеслиги прошли без сенсаций, хотя всё могло случиться.
«Бавария» гостила у «Аугсбурга» и быстро повела после гола Роберта Левандовски с пенальти. Мюнхенцы рисковали напортачить в концовке снова и снова, но Альфред Финнбогасон с 11 метров запустил мяч в штангу. В итоге 1:0, и «Бавария» набрала важные очки.
Такой же результат зафиксирован в матче «РБ Лейпциг» - «Унион». «Арминия» была в зоне стыковых игр лишь пару часов и ушла оттуда после победы над «Штуттгартом» (3:0).
Протокол игры
|13' Левандовски Роберт (0:1)
Гикевич Рафал • Оксфорд Рис • Гоувелеув Джеффри • Удуохаи Феликс • 62'Калиджиури Даниэль • Хедира Рани 15' 46' ( Стробл Тобиас ( 46') • Груэсо Карлос • Иаго Лопес • Хан Андре 72' ( Нидерлехнер Флориан ( 72') • Рихтер Марко 72' ( Йенсен Фредрик ( 72') • Варгас Рубен 72' ( Финнбогасон Альфред ( 72')
Запасные: Валентин Мадс • Гумни Роберт • Коубек Томаш • Сухи Марек • Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
Нойер Мануэль • Павар Бенджамин • Боатенг Жером • Алаба Давид • Эрнандес Люка • Киммих Йозуа • Горетцка Леон • Гнабри Серж 66' ( Сане Лерой ( 66') • Мюллер Томас 89' ( Мартинес Хави ( 89') • Коман Кингсли 80' ( Мусиала Джамал ( 80') • Левандовски Роберт 67' ( Толиссо Корентен ( 67')
Запасные: Нюбель Александр • Сарр Буна • Альфонсо Дэвис • Коста Дуглас • Зюле Никлас
20 января. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры
|(1:0) Форсберг Эмиль 70'
Гулачи Петер • Клостерманн Лукас • Юпамекано Део • Хальстенберг Марсель • Мукиэле Норди 77' ( Адамс Тайлер ( 77') • Кампль Кевин 60' ( Форсберг Эмиль ( 60') • Забитцер Марсель • Анхелиньо Хосе • 66'Нкунку Кристофер 87' ( Хайдара Амаду ( 87') • Ольмо Дани 87' ( Поульсен Юссуф ( 87') • Сорлот Александр
Запасные: Самарджич Лазар • Мартинес Хосеп • Хи-Чан Хван • Клюйверт Джастин • Орбан Вилли
Луте Андреас • Рюэрсон Юлиан • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Хюбнер Флориан 76' ( Гентнер Кристиан ( 76') • Ленц Кристофер 81' ( Гисельман Нико ( 81' ) • 89'Гризбек Себастьян 81' ( Эндо Кейта ( 81') • Андрих Роберт • Ингвартсен Маркус • Тойхерт Седрик 61' ( Даяку Леон ( 61') • Авонийи Тайво 61' ( Бюльтер Мариус ( 61')
Запасные: Триммель Кристофер • Шлоттербек Нико • Кариус Лорис • Гогия Акакий
20 января. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры
|(1:0) Клос Фабиан 27'
|(2:0) Кемпф Марк-Оливер 47'
|(3:0) Доан Рицу 86'
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Пипер Амос • Нильссон Хоаким • Лаурсен Якоб-Баррет • Доан Рицу 89' ( Суку Себио ( 89') • Кунце Фабиан • Хартель Марсель 89' ( Ван дер Хорн Майк ( 89') • Ябо Рейнольд 60' 62' ( Гебауэр Кристиан ( 62') • Клос Фабиан 81' ( Зойферт Нильс ( 81') • Кордова Серхио 62' ( Шипплок Свен ( 62')
Запасные: Линнер Оскар • Майер Арне • Лукоки Андерсон • Де Медина Натан
Кобель Грегор • Штенцель Паскаль 57' ( Массимо Роберто ( 57') • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер • Кулибали Тангуй 57' ( Клемент Филипп ( 57') • Мангаля Орель • Эндо Ватару • Соса Борна 64' ( Дидави Даниэль ( 64') • Климович Матео • Фёрстер Филипп 64' ( Чурлинов Дарко ( 64') • Калайджич Саша
Запасные: Каразор Атакан • Мавропанос Константинос • Кастро Гонсало • Томми Эрик • Бредлов Фабиан
20 января. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры
|Фрайбург
|2:2
|Айнтрахт Фр
|6' Юнес Амин (0:1)
|(1:1) Шаллаи Роланд 32'
|(2:1) Петерсен Нильс 63'
|76' Шлоттербек Кевен (2:2)
Мюллер Флориан • Кюблер Лукас 86' ( Темпельман Лино ( 86') • Линхарт Филипп • Гульде Мануэль • Гюнтер Кристиан • Шаллаи Роланд 59' ( Чон У-Ён ( 59') • Хаберер Яник 75' ( Кайтель Янник ( 75') • Шлоттербек Кевен • Грифо Винченцо • Демирович Эрмедин 65' 87' ( Хайнц Доминик ( 87') • Хёлер Лукас 53' 58' ( Петерсен Нильс ( 58')
Запасные: Уфофф Бенджамин • Nishan Burkart • Тиль Гус • Килиан Сидийя
Трапп Кевин • Тута • 65'Хинтереггер Мартин • Н'Дика Эван • Туре Альмами 81' ( Чендлер Тимоти ( 81') • Соу Джибриль • Хасебе Макото 66' ( Йович Лука ( 66' ) • 90'Костич Филип • Баркок Аймен 40' 46' ( Камада Даити ( 46') • Юнес Амин 85' ( Хрустиц Айдин ( 85') • Андре Силва
Запасные: Ильзанкер Штефан • Цубер Стивен • Шуберт Маркус • Да Коста Данни • Дурм Эрик
20 января. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, РБ Лейпциг