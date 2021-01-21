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«Бавария» и «РБ Лейпциг» победили, забив по голу

21 Января 2021, 00:24,

Global Look Press

Матчи 17-го тура Бундеслиги прошли без сенсаций, хотя всё могло случиться.

«Бавария» гостила у «Аугсбурга» и быстро повела после гола Роберта Левандовски с пенальти. Мюнхенцы рисковали напортачить в концовке снова и снова, но Альфред Финнбогасон с 11 метров запустил мяч в штангу. В итоге 1:0, и «Бавария» набрала важные очки.

Такой же результат зафиксирован в матче «РБ Лейпциг» - «Унион». «Арминия» была в зоне стыковых игр лишь пару часов и ушла оттуда после победы над «Штуттгартом» (3:0).

Протокол игры  
Аугсбург 0:1 Бавария
    13' Левандовски Роберт (0:1)
Гикевич Рафал Оксфорд Рис Гоувелеув Джеффри Удуохаи Феликс   62' Калиджиури Даниэль Хедира Рани   15'   46' (Стробл Тобиас (   46') Груэсо Карлос Иаго Лопес Хан Андре   72' (Нидерлехнер Флориан (   72') Рихтер Марко   72' (Йенсен Фредрик (   72') Варгас Рубен   72' (Финнбогасон Альфред (   72')
Запасные: Валентин Мадс Гумни Роберт Коубек Томаш Сухи Марек Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
Нойер Мануэль Павар Бенджамин Боатенг Жером Алаба Давид Эрнандес Люка Киммих Йозуа Горетцка Леон Гнабри Серж   66' (Сане Лерой (   66') Мюллер Томас   89' (Мартинес Хави (   89') Коман Кингсли   80' (Мусиала Джамал (   80') Левандовски Роберт   67' (Толиссо Корентен (   67')
Запасные: Нюбель Александр Сарр Буна Альфонсо Дэвис Коста Дуглас Зюле Никлас
20 января. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры  
РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин
(1:0) Форсберг Эмиль 70'    
Гулачи Петер Клостерманн Лукас Юпамекано Део Хальстенберг Марсель Мукиэле Норди   77' (Адамс Тайлер (   77') Кампль Кевин   60' (Форсберг Эмиль (   60') Забитцер Марсель Анхелиньо Хосе   66' Нкунку Кристофер   87' (Хайдара Амаду (   87') Ольмо Дани   87' (Поульсен Юссуф (   87') Сорлот Александр
Запасные: Самарджич Лазар Мартинес Хосеп Хи-Чан Хван Клюйверт Джастин Орбан Вилли
Луте Андреас Рюэрсон Юлиан Фридрих Марвин Кнохе Робин Хюбнер Флориан   76' (Гентнер Кристиан (   76') Ленц Кристофер   81' (Гисельман Нико (   81'   89') Гризбек Себастьян   81' (Эндо Кейта (   81') Андрих Роберт Ингвартсен Маркус Тойхерт Седрик   61' (Даяку Леон (   61') Авонийи Тайво   61' (Бюльтер Мариус (   61')
Запасные: Триммель Кристофер Шлоттербек Нико Кариус Лорис Гогия Акакий
20 января. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры  
Арминия 3:0 Штуттгарт
(1:0) Клос Фабиан 27'    
(2:0) Кемпф Марк-Оливер 47'    
(3:0) Доан Рицу 86'    
Ортега Штефан Бруннер Седрик Пипер Амос Нильссон Хоаким Лаурсен Якоб-Баррет Доан Рицу   89' (Суку Себио (   89') Кунце Фабиан Хартель Марсель   89' (Ван дер Хорн Майк (   89') Ябо Рейнольд   60'   62' (Гебауэр Кристиан (   62') Клос Фабиан   81' (Зойферт Нильс (   81') Кордова Серхио   62' (Шипплок Свен (   62')
Запасные: Линнер Оскар Майер Арне Лукоки Андерсон Де Медина Натан
Кобель Грегор Штенцель Паскаль   57' (Массимо Роберто (   57') Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер Кулибали Тангуй   57' (Клемент Филипп (   57') Мангаля Орель Эндо Ватару Соса Борна   64' (Дидави Даниэль (   64') Климович Матео Фёрстер Филипп   64' (Чурлинов Дарко (   64') Калайджич Саша
Запасные: Каразор Атакан Мавропанос Константинос Кастро Гонсало Томми Эрик Бредлов Фабиан
20 января. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).

 

Протокол игры  
Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр
    6' Юнес Амин (0:1)
(1:1) Шаллаи Роланд 32'    
(2:1) Петерсен Нильс 63'    
    76' Шлоттербек Кевен (2:2)
Мюллер Флориан Кюблер Лукас   86' (Темпельман Лино (   86') Линхарт Филипп Гульде Мануэль Гюнтер Кристиан Шаллаи Роланд   59' (Чон У-Ён (   59') Хаберер Яник   75' (Кайтель Янник (   75') Шлоттербек Кевен Грифо Винченцо Демирович Эрмедин   65'   87' (Хайнц Доминик (   87') Хёлер Лукас   53'   58' (Петерсен Нильс (   58')
Запасные: Уфофф Бенджамин Nishan Burkart Тиль Гус Килиан Сидийя
Трапп Кевин Тута   65' Хинтереггер Мартин Н'Дика Эван Туре Альмами   81' (Чендлер Тимоти (   81') Соу Джибриль Хасебе Макото   66' (Йович Лука (   66'   90') Костич Филип Баркок Аймен   40'   46' (Камада Даити (   46') Юнес Амин   85' (Хрустиц Айдин (   85') Андре Силва
Запасные: Ильзанкер Штефан Цубер Стивен Шуберт Маркус Да Коста Данни Дурм Эрик
20 января. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, РБ Лейпциг
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