«Бавария» и «РБ Лейпциг» победили, забив по голу

Матчи 17-го тура Бундеслиги прошли без сенсаций, хотя всё могло случиться.

«Бавария» гостила у «Аугсбурга» и быстро повела после гола Роберта Левандовски с пенальти. Мюнхенцы рисковали напортачить в концовке снова и снова, но Альфред Финнбогасон с 11 метров запустил мяч в штангу. В итоге 1:0, и «Бавария» набрала важные очки.

Такой же результат зафиксирован в матче «РБ Лейпциг» - «Унион». «Арминия» была в зоне стыковых игр лишь пару часов и ушла оттуда после победы над «Штуттгартом» (3:0).