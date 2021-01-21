Нойер повторил рекорд Кана по количеству сухих матчей в чемпионате Германии

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21 Января 2021, 09:19,
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В рамках 17-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на выезде встречалась с «Аугсбургом». Поединок завершился минимальной победой подопечных Ханса-Дитера Флика со счетом 1:0.
Как информирует «Твиттер» OptaFranz, 34-летний вратарь Мануэль Нойер провел 196-й сухой матч в чемпионате Германии. Он повторил достижение легенды мюнхенского гранда Оливера Кана.
Благодаря вчерашней победе «Бавария» набрала 39 баллов и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. Клуб опережает ближайшего преследователя на четыре очка.
Следующим соперником мюнхенцев станет «Шальке». Игра пройдет в Гельзенкирхене 24-го января.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Мануэль Нойер, Оливер Кан