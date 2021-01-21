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Нойер: «Победа над «Аугсбургом» - знак нашим конкурентам»

21 Января 2021, 10:27,

Global Look Press

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе над «Аугсбургом» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась победой команды Ханса-Дитера Флика со счетом 1:0.

«У «Баварии» не получилось полностью доминировать над соперником, но не нужно говорить о плохом. Мы одержали победу, это главное. Победа над «Аугсбургом» - знак нашим конкурентам», - передает слова вратаря пресс-служба мюнхенского клуба.

После 17 туров «Бавария» набрала 39 баллов и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Мюнхенцы опережают ближайшего преследователя на четыре балла.

Следующий матч «Бавария» проведет против «Шальке» в Гельзенкирхене 24-го января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Мануэль Нойер
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