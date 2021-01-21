Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Флик: «Цель «Баварии» - оставаться на первом месте»

21 Января 2021, 09:59,

Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами после поединка с «Аугсбургом» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский гранд одержал победу со счетом 1:0.

«Бавария» на первом месте, это самое главное. Было очень важно вернуться на победную тропу после двух неудач. Наша задача - оставаться на первой строчке. Нам необходимо прибавить во встрече с «Шальке», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

«Бавария» имеет 39 очков и лидирует в турнирной таблице. Мюнхенцы опережают ближайшего преследователя на четыре балла.

Матч против «Шальке» состоится в Гельзенкирхене 24-го января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола