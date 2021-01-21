Флик: «Цель «Баварии» - оставаться на первом месте»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами после поединка с «Аугсбургом» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский гранд одержал победу со счетом 1:0.

«Бавария» на первом месте, это самое главное. Было очень важно вернуться на победную тропу после двух неудач. Наша задача - оставаться на первой строчке. Нам необходимо прибавить во встрече с «Шальке», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

«Бавария» имеет 39 очков и лидирует в турнирной таблице. Мюнхенцы опережают ближайшего преследователя на четыре балла.

Матч против «Шальке» состоится в Гельзенкирхене 24-го января.