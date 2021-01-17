«Бавария» на последней минуте едва не упустила победу над «Фрайбургом»

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17 Января 2021, 19:24,
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В 16-м туре чемпионата Германии «Бавария» играла против «Фрайбурга», обладающего длительной победной серией. Но даже отличная форма не уберегла гостей от поражения в этом поединке. Стартовый спурт мюнхенцев привел к очередному голу Роберта Левандовски. После перерыва поляк едва не удвоил счет, но попал в перекладину, а вот только вышедший на замену Нильс Петерсен восстановил паритет на табло. За 15 минут до конца игры Томас Мюллер забил важнейший гол - 2:1. «Бавария» едва в который раз не пропустила перед финальным свистком, но удар Николаса Хёфлера пришелся в каркас ворот.
Благодаря этой победе «Бавария» до четырех очков нарастила отрыв от второго места.
Протокол игры
|(1:0) Левандовски Роберт 7'
|62' Петерсен Нильс (1:1)
|(2:1) Мюллер Томас 74'
Нойер Мануэль • Павар Бенджамин • Боатенг Жером • Алаба Давид • Альфонсо Дэвис • Киммих Йозуа 75' ( Мусиала Джамал ( 75') • Горетцка Леон 86' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 86' ) • 90'Гнабри Серж 28' ( Сане Лерой ( 28') • Мюллер Томас 86' ( Мартинес Хави ( 86') • Коман Кингсли 75' ( Толиссо Корентен ( 75') • Левандовски Роберт
Запасные: Рока Марк • Нюбель Александр • Эрнандес Люка • Зюле Никлас
Мюллер Флориан • Линхарт Филипп • Шлоттербек Кевен • Гульде Мануэль • Кюблер Лукас 61' ( Темпельман Лино ( 61') • Сантамария Батист 5' ( Абраши Амир ( 5' • Хаберер Яник 54') • Хёфлер Николас • 9'Гюнтер Кристиан • Шаллаи Роланд 46' 62' ( Хёлер Лукас ( 62') • Грифо Винченцо • Демирович Эрмедин 62' ( Петерсен Нильс ( 62')
Запасные: Чон У-Ён • Хайнц Доминик • Уфофф Бенджамин • Тиль Гус
17 января. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Фрайбург
Фрайбург играл-играл, а потом вышел Петерсен и такой: "Подержите моё пиво". В принципе, нормальный матч для Баварии, главное победа. Все привыкли, что они разносят всех, но по факту важны только победы, а количество забитых голов - не главное. Ну, и, конечно, исполняли бы получше на поле, а то в другой раз могут и отлететь. Многое позволяют на подступах к штрафной и в самой штрафной. Но, в принципе, Фрайбургу за жтот матч большой респект. Однако, побеждают чемпионы. И в этом плане Бавария безукоризненно была сильнее. Флик, пусть и теряет время от времени бразды правления командой, но демонстрирует стопроцентный результат.