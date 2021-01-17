«Бавария» на последней минуте едва не упустила победу над «Фрайбургом»

В 16-м туре чемпионата Германии «Бавария» играла против «Фрайбурга», обладающего длительной победной серией. Но даже отличная форма не уберегла гостей от поражения в этом поединке. Стартовый спурт мюнхенцев привел к очередному голу Роберта Левандовски. После перерыва поляк едва не удвоил счет, но попал в перекладину, а вот только вышедший на замену Нильс Петерсен восстановил паритет на табло. За 15 минут до конца игры Томас Мюллер забил важнейший гол - 2:1. «Бавария» едва в который раз не пропустила перед финальным свистком, но удар Николаса Хёфлера пришелся в каркас ворот.

Благодаря этой победе «Бавария» до четырех очков нарастила отрыв от второго места.