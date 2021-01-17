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«Бавария» на последней минуте едва не упустила победу над «Фрайбургом»

17 Января 2021, 19:24,

УЕФА

В 16-м туре чемпионата Германии «Бавария» играла против «Фрайбурга», обладающего длительной победной серией. Но даже отличная форма не уберегла гостей от поражения в этом поединке. Стартовый спурт мюнхенцев привел к очередному голу Роберта Левандовски. После перерыва поляк едва не удвоил счет, но попал в перекладину, а вот только вышедший на замену Нильс Петерсен восстановил паритет на табло. За 15 минут до конца игры Томас Мюллер забил важнейший гол - 2:1. «Бавария» едва в который раз не пропустила перед финальным свистком, но удар Николаса Хёфлера пришелся в каркас ворот.

Благодаря этой победе «Бавария» до четырех очков нарастила отрыв от второго места.

Протокол игры  
Бавария 2:1 Фрайбург
(1:0) Левандовски Роберт 7'    
    62' Петерсен Нильс (1:1)
(2:1) Мюллер Томас 74'    
Нойер Мануэль Павар Бенджамин Боатенг Жером Алаба Давид Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа   75' (Мусиала Джамал (   75') Горетцка Леон   86' (Чупо-Мотинг Эрик (   86'   90') Гнабри Серж   28' (Сане Лерой (   28') Мюллер Томас   86' (Мартинес Хави (   86') Коман Кингсли   75' (Толиссо Корентен (   75') Левандовски Роберт
Запасные: Рока Марк Нюбель Александр Эрнандес Люка Зюле Никлас
Мюллер Флориан Линхарт Филипп Шлоттербек Кевен Гульде Мануэль Кюблер Лукас   61' (Темпельман Лино (   61') Сантамария Батист   5' (Абраши Амир (   5' Хаберер Яник   54') Хёфлер Николас   9' Гюнтер Кристиан Шаллаи Роланд   46'   62' (Хёлер Лукас (   62') Грифо Винченцо Демирович Эрмедин   62' (Петерсен Нильс (   62')
Запасные: Чон У-Ён Хайнц Доминик Уфофф Бенджамин Тиль Гус
17 января. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Фрайбург
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
17 Января 2021, 20:32

Фрайбург играл-играл, а потом вышел Петерсен и такой: "Подержите моё пиво". В принципе, нормальный матч для Баварии, главное победа. Все привыкли, что они разносят всех, но по факту важны только победы, а количество забитых голов - не главное. Ну, и, конечно, исполняли бы получше на поле, а то в другой раз могут и отлететь. Многое позволяют на подступах к штрафной и в самой штрафной. Но, в принципе, Фрайбургу за жтот матч большой респект. Однако, побеждают чемпионы. И в этом плане Бавария безукоризненно была сильнее. Флик, пусть и теряет время от времени бразды правления командой, но демонстрирует стопроцентный результат.

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