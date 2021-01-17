Боатенг: «Мы должны играть лучше»

Защитник «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал победу над «Фрайбургом» (2:1).

«Это был очень тяжелый матч. Мы можем быть довольны результатом. Конечно, нам нужно стать лучше. Интрига была до самого последнего момента, мы сами в этом виноваты, потому что не использовали несколько хороших шансов.

«Фрайбург» - это очень неудобный соперник. Другие команды, которые сыграют с ними, убедятся в этом.

Вы могли увидеть сегодня, что мы не всегда можем играть в красивый футбол, но хотим побеждать», - цитирует Боатенга Bayern&Germany.

После шестнадцати туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии.