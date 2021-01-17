Флик: «Сане сегодня сыграл великолепно»

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17 Января 2021, 21:26,
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Фрайбургом» (2:1).
«Это был непростой матч. Левандовски забил отличный гол, я доволен этим. Если бы мы сразу же забили второй, то это облегчило бы ситуацию.
Мы пропустили после подачи с углового, тяжело возвращаться в матч после такого. Мы заслужили второй гол. Я доволен результатом и отношением команды к игре.
Игра Сане? Я не люблю говорить о персоналиях. Сегодня он сыграл здорово и сделал то, что мы хотели от него видеть», - цитирует Флика Bayern & Germany.
После шестнадцати туров «Бавария» занимает первое место в Бундеслиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик