Флик: «Сане сегодня сыграл великолепно»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Фрайбургом» (2:1).

«Это был непростой матч. Левандовски забил отличный гол, я доволен этим. Если бы мы сразу же забили второй, то это облегчило бы ситуацию.

Мы пропустили после подачи с углового, тяжело возвращаться в матч после такого. Мы заслужили второй гол. Я доволен результатом и отношением команды к игре.

Игра Сане? Я не люблю говорить о персоналиях. Сегодня он сыграл здорово и сделал то, что мы хотели от него видеть», - цитирует Флика Bayern & Germany.

После шестнадцати туров «Бавария» занимает первое место в Бундеслиге.