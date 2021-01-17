Левандовски – первый игрок в истории Бундеслиги, который забил 21 гол в первой половине сезона

Сегодня, 17 января, «Бавария» в рамках шестнадцатого тура чемпионата Германии принимает на своём поле «Фрайбург».

На седьмой минуте счёт открыл нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски. Как сообщает Opta, польский форвард стал первым футболистом в истории, который смог забить 21 гол в первой половине сезона Бундеслиги.

На данный момент идёт 48-я минута, «Бавария» впереди со счётом 1:0.

32-летний Левандовски в нынешнем сезоне сыграл 21 матч за «Баварию» во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть голевых передач.

Напомним, что Роберт получил огромное количество индивидуальных наград по итогам 2020 года.