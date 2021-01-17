Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Левандовски – первый игрок в истории Бундеслиги, который забил 21 гол в первой половине сезона

17 Января 2021, 18:41,

Global Look Press

Сегодня, 17 января, «Бавария» в рамках шестнадцатого тура чемпионата Германии принимает на своём поле «Фрайбург».

На седьмой минуте счёт открыл нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски. Как сообщает Opta, польский форвард стал первым футболистом в истории, который смог забить 21 гол в первой половине сезона Бундеслиги.

На данный момент идёт 48-я минута, «Бавария» впереди со счётом 1:0.

32-летний Левандовски в нынешнем сезоне сыграл 21 матч за «Баварию» во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть голевых передач.

Напомним, что Роберт получил огромное количество индивидуальных наград по итогам 2020 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
17 Января 2021, 20:34

Идёт за ballon d'or таки. Не смогут же французы вечно отказываться признавать его превосходство. Причём Бавария не всегда сама поспевает за своим форвардом.

0
Артур Измаилов
17 Января 2021, 20:09

Вот это реально крутой нап, надежный, стабильный, не то что ничтожное бревно который ползает в Реале больше 10 лет.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Пока рано волноваться за Миранчука
Пока рано волноваться за Миранчука
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола