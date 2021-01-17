Левандовски – первый игрок в истории Бундеслиги, который забил 21 гол в первой половине сезона

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17 Января 2021, 18:41,
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Сегодня, 17 января, «Бавария» в рамках шестнадцатого тура чемпионата Германии принимает на своём поле «Фрайбург».
На седьмой минуте счёт открыл нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски. Как сообщает Opta, польский форвард стал первым футболистом в истории, который смог забить 21 гол в первой половине сезона Бундеслиги.
На данный момент идёт 48-я минута, «Бавария» впереди со счётом 1:0.
32-летний Левандовски в нынешнем сезоне сыграл 21 матч за «Баварию» во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть голевых передач.
Напомним, что Роберт получил огромное количество индивидуальных наград по итогам 2020 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, Роберт Левандовски
Идёт за ballon d'or таки. Не смогут же французы вечно отказываться признавать его превосходство. Причём Бавария не всегда сама поспевает за своим форвардом.
Вот это реально крутой нап, надежный, стабильный, не то что ничтожное бревно который ползает в Реале больше 10 лет.