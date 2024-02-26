«Челси» летом может купить нападающего из Бундеслиги

Лондонский «Челси» ближайшим летом может пригласить в свои ряды нападающего из немецкой Бундеслиги. По информации от журналиста Фабрицио Романо, речь идёт о Беньямине Шешко из «РБ Лейпцига».

Источник сообщает, что словенский форвард с большой долей вероятности летом уйдёт на повышение. «Челси» давно следит за прогрессом нападающего, но в клубе пока не приняли окончательное решение по поводу того, стоит ли его покупать летом.

В этом розыгрыше Бундеслиги 20-летний Шешко провёл 20 матчей, где отметился 7 забитыми голами. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость форварда в 30 миллионов евро, но «РБ Лейпциг» наверняка будет просить гораздо больше.