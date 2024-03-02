«РБ Лейпциг» быстро пропустил, но всё равно разгромил «Бохум»

Матч 24-го тура Бундеслиги «Бохум» - «РБ Лейпциг» прошёл в упорной борьбе. Хозяева сразу повели после удара Максимилиан Виттека, но упустили перевес на 30-й минуте, когда отличился Дани Ольмо. После перерыва «РБ Лейпциг» был явно лучше. Лои Опенда вырвал победу. Вскоре от Ивана Ордеца мяч снова влетел в ворота, а точку поставил Юссуф Поульсен - 4:1.

«РБ Лейпциг» продолжает поджимать идущую четвертой дортмундскую «Боруссию». «Бохум» делит 13-е место.