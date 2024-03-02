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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» быстро пропустил, но всё равно разгромил «Бохум»

02 Марта 2024 • 19:33 Комментировать
Бохум
1:4
РБ Лейпциг

Матч 24-го тура Бундеслиги «Бохум» - «РБ Лейпциг» прошёл в упорной борьбе. Хозяева сразу повели после удара Максимилиан Виттека, но упустили перевес на 30-й минуте, когда отличился Дани Ольмо. После перерыва «РБ Лейпциг» был явно лучше. Лои Опенда вырвал победу. Вскоре от Ивана Ордеца мяч снова влетел в ворота, а точку поставил Юссуф Поульсен - 4:1.

«РБ Лейпциг» продолжает поджимать идущую четвертой дортмундскую «Боруссию». «Бохум» делит 13-е место.

Протокол игры  
Бохум1:4РБ Лейпциг
(1:0) Виттек Максимилиан7'  
  30'Ольмо Дани (1:1)
  68'Опенда Лои (1:2)
  71'Ордец Иван (1:3)
  73'Поульсен Юссуф (1:4)
Луте АндреасЛоосли Ноа  66'Ордец Иван  77'Шлоттербек КевенБернардо ФернандесБеро Матуш 72' (Квартенг Мориц-Брони ( 72'  86'  86') Лосилья АнтониАсано Такума 88' (Пасьенса Гонсало ( 88') Штёгер КевинВиттек МаксимилианБрошински Мориц  38' 72' (Хофманн Филипп ( 72')
Запасные: Рёмлинг МоритцПасслак ФеликсДашнер ЛукасФёрстер ФилиппHugo RollekeГамбоа Кристиан
Гулачи ПетерХенрихс Бенджамин 78' (Симакан Мохамед ( 78'  81') Орбан ВиллиЛюкеба КастеллоРаум ДавидОльмо Дани 65' (Поульсен Юссуф ( 65') Айдара Амаду  45'Зайвальд НиколасСимонс Хави 88' (Битшиабу Эль-Шадай ( 88') Баумгартнер Кристоф 65' (Элмас Эльиф ( 65') Шешко Беньямин 65' (Опенда Лои ( 65')
Запасные: Кампль КевинЛенц КристоферБласвих ЯнисЦингерле Леопольд
02 марта. Стадион "Воновия Рурштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум РБ Лейпциг

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