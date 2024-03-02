«РБ Лейпциг» быстро пропустил, но всё равно разгромил «Бохум»

Матч 24-го тура Бундеслиги «Бохум» - «РБ Лейпциг» прошёл в упорной борьбе. Хозяева сразу повели после удара Максимилиан Виттека, но упустили перевес на 30-й минуте, когда отличился Дани Ольмо. После перерыва «РБ Лейпциг» был явно лучше. Лои Опенда вырвал победу. Вскоре от Ивана Ордеца мяч снова влетел в ворота, а точку поставил Юссуф Поульсен - 4:1.
«РБ Лейпциг» продолжает поджимать идущую четвертой дортмундскую «Боруссию». «Бохум» делит 13-е место.
Протокол игры
|(1:0) Виттек Максимилиан7'
|30'Ольмо Дани (1:1)
|68'Опенда Лои (1:2)
|71'Ордец Иван (1:3)
|73'Поульсен Юссуф (1:4)
Луте Андреас•Лоосли Ноа• 66'Ордец Иван• 77'Шлоттербек Кевен•Бернардо Фернандес•Беро Матуш72' (Квартенг Мориц-Брони (72' 86') • 86'Лосилья Антони•Асано Такума88' (Пасьенса Гонсало (88') •Штёгер Кевин•Виттек Максимилиан•Брошински Мориц 38'72' (Хофманн Филипп (72')
Гулачи Петер•Хенрихс Бенджамин78' (Симакан Мохамед (78') • 81'Орбан Вилли•Люкеба Кастелло•Раум Давид•Ольмо Дани65' (Поульсен Юссуф (65') •Айдара Амаду• 45'Зайвальд Николас•Симонс Хави88' (Битшиабу Эль-Шадай (88') •Баумгартнер Кристоф65' (Элмас Эльиф (65') •Шешко Беньямин65' (Опенда Лои (65')
02 марта. Стадион "Воновия Рурштадион".
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