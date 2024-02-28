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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселоне» интересен защитник сборной Германии слухи

28 Февраля 2024 • 20:41 Комментировать
Бохум
...
РБ Лейпциг
02.03 17:30

Левый защитник «РБ Лейпцига» Давид Раум попал в сферу интересов «Барселоны».

25-летний футболист ранее фигурировал в числе трансферных целей «Баварии» и дортмундской «Боруссии», также интерес к нему приписывался мадридскому «Реалу» и представителям Английской премьер-лиги. По информации журналиста Экрема Конура, за немецким латералем также наблюдает «Барселона». Стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 17 млн евро.

В активе Давида Раума три забитых мяча и девять результативных передач в 31 поединке за «РБ Лейпциг» в текущем сезоне. В составе сборной Германии защитник отыграл 19 встреч.

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