Левый защитник «РБ Лейпцига» Давид Раум попал в сферу интересов «Барселоны».

25-летний футболист ранее фигурировал в числе трансферных целей «Баварии» и дортмундской «Боруссии», также интерес к нему приписывался мадридскому «Реалу» и представителям Английской премьер-лиги. По информации журналиста Экрема Конура, за немецким латералем также наблюдает «Барселона». Стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 17 млн евро.

В активе Давида Раума три забитых мяча и девять результативных передач в 31 поединке за «РБ Лейпциг» в текущем сезоне. В составе сборной Германии защитник отыграл 19 встреч.