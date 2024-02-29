Энрике рассказал о планах на Хави Симонса

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о планах на полузащитника Хави Симонса, который ныне на правах аренды защищает цвета «РБ Лейпцига».

«Хави Симонс – игрок «ПСЖ». Конечно, мы следим за его выступлениями в «РБ Лейпциге». Тем не менее, я предпочитаю, чтобы мы не говорили о нём в знак уважения к тому клубу, в котором сейчас находится игрок. Но да, у нас есть свои планы на Симонса», – сказал Энрике на пресс-конференции.

20-летний Симонс в этом розыгрыше чемпионата Германии записал на свой актив 6 голов и 7 результативных передач в 22 матчах. Прошлым летом «ПСЖ» воспользовался правом первоочередного выкупа и вернул футболиста из ПСВ Эйндховена.