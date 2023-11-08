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Топ-клубы АПЛ и «Милан» положили глаз на защитника «Борнмута»

08 Ноября 2023 • 12:01 Комментировать
Борнмут
...
Ньюкасл
11.11 20:30

Центральный защитник «Борнмута» Ллойд Келли стал объектом интереса многих топ-клубов. К 25-летнему англичанину присматриваются такие клубы, как «Ньюкасл», «Ливерпуль» и лондонский «Тоттенхэм». Также сообщается, что Келли интересен итальянскому «Милану». Об этом информирует издание Teamtalk.

Келли может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге. Универсальность англичанина привлекает топ-клубы, которые вполне могут попытаться провернуть трансфер в ближайшее окно.

Transfermarkt оценивает Келли в 18 миллионов евро, но «Борнмут» наверняка будет требовать за своего вице-капитана более внушительную сумму компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Кайо Панталеао

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