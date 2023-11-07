«Ньюкасл» начал переговоры c «Аль-Хилялем» по полузащитнику Рубену Невешу.

Как стало известно на прошлой неделе, португальский футболист был обозначен руководством «сорок» в качестве приоритетного кандидата на замену Сандро Тонали, дисквалифицированного до конца сезона. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, английский клуб начал работу над подписанием 26-летнего хавбека – между сторонами уже ведутся переговоры об аренде.

Рубен Невеш перешёл в «Аль-Хиляль» минувшим летом из «Вулверхэмптона». Трансфер обошёлся саудовскому клубу в 55 млн евро. Текущая стоимость игрока оценивается экспертами Transfermarkt в 40 млн евро.