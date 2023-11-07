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«Ньюкасл» начал переговоры по Невешу слухи

07 Ноября 2023 • 04:02 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Таавун Бурайда
10.11 18:00

«Ньюкасл» начал переговоры c «Аль-Хилялем» по полузащитнику Рубену Невешу.

Как стало известно на прошлой неделе, португальский футболист был обозначен руководством «сорок» в качестве приоритетного кандидата на замену Сандро Тонали, дисквалифицированного до конца сезона. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, английский клуб начал работу над подписанием 26-летнего хавбека – между сторонами уже ведутся переговоры об аренде.

Рубен Невеш перешёл в «Аль-Хиляль» минувшим летом из «Вулверхэмптона». Трансфер обошёлся саудовскому клубу в 55 млн евро. Текущая стоимость игрока оценивается экспертами Transfermarkt в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Рубен Невеш Аль-Хиляль Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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