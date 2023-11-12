​Ираола: «Наше лучшее выступление в сезоне»

В двенадцатом туре английского чемпионата «Борнмут» принимал дома ослабленный кадровыми потерями «Ньюкасл» и сумел обыграть его, забив два мяча. Испанский наставник «вишен» Андони Ираола прокомментировал итоги игры, он считает, что его подопечные провели свой лучший матч в сезоне.

- Я думаю, что это был наш лучший матч в текущем сезоне. Полноценное выступление. У нас были хорошие таймы в предыдущих матчах, однако нам не удавалось провести полный матч на высоком уровне. В этот раз получилось, я счастлив увиденным на поле и набранными тремя очками, - цитирует слова Ираолы BBC Sport.