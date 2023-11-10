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Хау ответил на вопрос о возможном приходе Невеша в «Ньюкасл»

10 Ноября 2023 • 23:52 Комментировать
Борнмут
...
Ньюкасл
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Через 19 ч. 5 мин.

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мыслями о вероятном подписании полузащитника Рубена Невеша.

Именно португалец, выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», считается основным кандидатом на роль сменщика дисквалифицированного Сандро Тонали в «Ньюкасле». «Сороки» хотят арендовать 26-летнего хавбека в январе.

«Невеш нравился нам ещё во времена выступления за «Вулверхэмптон». Я открыт для подписаний откуда угодно, когда речь идёт о качественных игроках, способных усилить нашу команду.

Запрет на аренды из чемпионата Саудовской Аравии? Я позволю вам рассуждать о смысле введения подобных правил. Воздержусь от комментариев по этому вопросу», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Хау.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау Рубен Невеш Аль-Хиляль Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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