Хау ответил на вопрос о возможном приходе Невеша в «Ньюкасл»

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мыслями о вероятном подписании полузащитника Рубена Невеша.

Именно португалец, выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», считается основным кандидатом на роль сменщика дисквалифицированного Сандро Тонали в «Ньюкасле». «Сороки» хотят арендовать 26-летнего хавбека в январе.

«Невеш нравился нам ещё во времена выступления за «Вулверхэмптон». Я открыт для подписаний откуда угодно, когда речь идёт о качественных игроках, способных усилить нашу команду.

Запрет на аренды из чемпионата Саудовской Аравии? Я позволю вам рассуждать о смысле введения подобных правил. Воздержусь от комментариев по этому вопросу», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Хау.