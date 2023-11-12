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Хау: «Очень тяжёлый матч»

12 Ноября 2023 • 05:14 Комментировать
Борнмут
2:0
Ньюкасл

В двенадцатом туре английского чемпионата «Борнмут» принимал дома ослабленный кадровыми потерями «Ньюкасл», и подопечные Эдди Хау потерпели редкое поражение, пропустив два безответных мяча. Наставник «сорок» прокомментировал итоги матча.

- Очень непростой матч, у нас не получалось подолгу владеть мячом. Команде пришлось признать, что мы сыграли не лучшим образом. Не наш день. Мы сами не могли создавать шансы, а после первого пропущенного гола все усложнилось, - цитирует слова Хау BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ньюкасл» примет дома лондонский «Челси».  


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау

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