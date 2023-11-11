Хау получил от бывших: «Борнмут» уверенно обыграл «Ньюкасл» и ушёл из зоны вылета

«Ньюкасл» ничего не смог противопоставить аутсайдеру «Борнмуту». В первом тайме хозяева не смогли реализовать своё преимущество, но после перерыва забили дважды.

Субботнюю программу 12-го тура в Английской премьер-лиге завершал матч «Борнмута» против «Ньюкасла». Именно во главе «вишней» Эдди Хау сделал себе имя как тренера, но теперь приехал на некогда родной стадион с «Ньюкаслом», с которым мечтает побороться за самые серьёзные трофеи. Правда, к началу текущего тура «сороки» на четыре очка отставали от зоны Лиги чемпионов. «Борнмут» и вовсе шёл в зоне вылета, так что не собирался делать подарки своего бывшему наставнику.

«Ньюкасл» мог открыть счёт уже в дебюте. Лонгстафф решился на удар метров с двадцати, но Нето из-под перекладины сумел вытащить мяч. Однако территориальное преимущество в первой половине стартового тайма скорее было за хозяевами поля. По истечении получаса игры «Борнмут» наконец-то создал свой момент, когда Клюйверт на левом фланге сместился правее и пробил метров с двадцати четырёх в дальний угол, но Поуп ворота спас. Тут же на гостей свалилась другая напасть - Альмирон получил травму и не смог продолжить матч.

Вскоре хозяева упустили ещё одну возможность открыть счёт. Семеньо справа в штрафной получил пас пяткой от Соланке и пробил с близкого расстояния, но в створ не попал. «Борнмут» совершил ещё несколько подходов к воротам «сорок», но к перерыву на табло так и горели нули.

В начале второго тайма инициативой также владел «Борнмут», но «Ньюкасл» продолжал хорошо обороняться. При этом сами «сороки» толком ничего придумать не могли впереди. По истечении часа игры хозяева своего всё же добились. Семеньо вошёл в чужую штрафную, Уиллок неудачно выбил мяч, сделав передачу на Соланке, который справа вышел к воротам и пробил в ближний угол.

«Ньюкасл» постарался прибавить, но «Борнмут» действовал грамотно и вскоре удвоил преимущество. Тавернер получил мяч на левом углу штрафной и пробил, но Поуп парировал этот выстрел. Однако Кук навесил с корнера на ближнюю штангу, Синистерра голово пальнул в штангу, а Соланке оказался первым на добивании и оформил дубль.

Через несколько минут хозяева могли довести счёт до разгромного. Синистерра слева пробил метров с семнадцати, но чуть не попал в створ. «Сороки» пытались прибавить, но действовали всё также беззубо в атаке. В компенсированное время Синистерра с линии штрафной бил в угол, но Поуп спас «Ньюкасл» от разгрома.

После паузы на матчи сборных «Ньюкасл» ждёт тяжелый отрезок: домашние поединки с «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, между которыми будет выезд к «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов. «Борнмут» же в течение ближайших двух недель будет готовиться к встрече с прямым конкурентом в борьбе за выживание «Шеффилд Юнайтед».