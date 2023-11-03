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Назван лучший ассистент топ-5 лиг Европы – он играет за «Байер»

03 Ноября 2023 • 20:58 Комментировать
Хоффенхайм
...
Байер Л
1 5.10 X 5.00 2 1.57
Через 19 ч. 52 мин.

Молодое дарование леверкузенского «Байера» Флориан Вирц – лучший игрок по числу ассистов среди игроков топ-5 европейских футбольных чемпионатов, делится портал Transfermarkt. Учитывались в рейтинге исключительно футболисты АПЛ, Ла Лиги, Лиги 1, Бундеслиги и Серии А и все официальные матчи во всех турнирах.

Так, у Вирца набралось восемь голевых передач в 13 матчах. Вторым идёт португальский вингер «Вулверхэмптона» Педро Нету – семь голевых передач в 10 играх. Третье место делят сразу три игрока – Киран Триппьер («Ньюкасл»), Гарри Кейн («Бавария») и Маркус Тюрам («Интер») – у них по семь ассистов, но уже в 13 проведённых официальных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Маркус Тюрам Гарри Кейн Киран Триппьер Педру Нету Флориан Вирц Байер ещё теги

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