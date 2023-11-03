Назван лучший ассистент топ-5 лиг Европы – он играет за «Байер»

Молодое дарование леверкузенского «Байера» Флориан Вирц – лучший игрок по числу ассистов среди игроков топ-5 европейских футбольных чемпионатов, делится портал Transfermarkt. Учитывались в рейтинге исключительно футболисты АПЛ, Ла Лиги, Лиги 1, Бундеслиги и Серии А и все официальные матчи во всех турнирах.

Так, у Вирца набралось восемь голевых передач в 13 матчах. Вторым идёт португальский вингер «Вулверхэмптона» Педро Нету – семь голевых передач в 10 играх. Третье место делят сразу три игрока – Киран Триппьер («Ньюкасл»), Гарри Кейн («Бавария») и Маркус Тюрам («Интер») – у них по семь ассистов, но уже в 13 проведённых официальных матчах.