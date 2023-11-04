«Байер» продолжает лидировать после победы над «Хоффенхаймом»

Невероятно играющий «Байер» в 10-м туре чемпионата Германии гостил у «Хоффенхайма». Игра получилась более-менее равной и интригующей. Флориан Вирц и Алехандро Гримальдо позволили леверкузенцам выиграть первый тайм с запасом в два гола. После перерыва соперник выдал голевой дуплет Антона Стаха и Ваута Вегхорста, который добил мяч в сетку после отскока от штанги. Но все же гости вырвали победу, Гримальдо оформил дубль на 70-й минуте.

«Байер» набрал 28 очков из 30 возможных, соперник идет шестым.