«Байер» продолжает лидировать после победы над «Хоффенхаймом»

Невероятно играющий «Байер» в 10-м туре чемпионата Германии гостил у «Хоффенхайма». Игра получилась более-менее равной и интригующей. Флориан Вирц и Алехандро Гримальдо позволили леверкузенцам выиграть первый тайм с запасом в два гола. После перерыва соперник выдал голевой дуплет Антона Стаха и Ваута Вегхорста, который добил мяч в сетку после отскока от штанги. Но все же гости вырвали победу, Гримальдо оформил дубль на 70-й минуте.
«Байер» набрал 28 очков из 30 возможных, соперник идет шестым.
Протокол игры
|9'Вирц Флориан (0:1)
|45'Гримальдо Алехандро (0:2)
|(1:2) Стах Антон56'
|(2:2) Вегхорст Ваут58'
|70'Гримальдо Алехандро (2:3)
Бауманн Оливер•Кабак Озан• 48'Фогт Кевин•Акпогума Кевин88' (Конте Бамбасе (88') •Сков Роберт78' (Крамарич Андрей (78') •Бюльтер Мариус•Стах Антон•Прёмель Гриша• 60'Беккер Финн78' (Бебу Ила (78') •Вегхорст Ваут• 45'Бейер Максимилиан87' (Бериша Мергим (87')
Градецки Лукаш• 72'Коссуну Одилон46' (Станишич Йосип (46') •Та Джонатан• 81'Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми•Гримальдо Алехандро•Паласиос Эсекиэль•Джака Гранит•Хофманн Йонас80' (Андрих Роберт (80') •Вирц Флориан90' (Гложек Адам (90') •Бонифасе Виктор88' (Адли Амин (88')
04 ноября. Стадион "Презеро Арена".
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