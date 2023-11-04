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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» продолжает лидировать после победы над «Хоффенхаймом»

04 Ноября 2023 • 19:29 Комментировать
Хоффенхайм
2:3
Байер Л

Невероятно играющий «Байер» в 10-м туре чемпионата Германии гостил у «Хоффенхайма». Игра получилась более-менее равной и интригующей. Флориан Вирц  и Алехандро Гримальдо позволили леверкузенцам выиграть первый тайм с запасом в два гола. После перерыва соперник выдал голевой дуплет Антона Стаха и Ваута Вегхорста, который добил мяч в сетку после отскока от штанги.  Но все же гости вырвали победу, Гримальдо оформил дубль на 70-й минуте.

«Байер» набрал 28 очков из 30 возможных, соперник идет шестым.

Протокол игры  
Хоффенхайм2:3Байер Л
  9'Вирц Флориан (0:1)
  45'Гримальдо Алехандро (0:2)
(1:2) Стах Антон56'  
(2:2) Вегхорст Ваут58'  
  70'Гримальдо Алехандро (2:3)
Бауманн ОливерКабак Озан  48'Фогт КевинАкпогума Кевин 88' (Конте Бамбасе ( 88') Сков Роберт 78' (Крамарич Андрей ( 78') Бюльтер МариусСтах АнтонПрёмель Гриша  60'Беккер Финн 78' (Бебу Ила ( 78') Вегхорст Ваут  45'Бейер Максимилиан 87' (Бериша Мергим ( 87')
Запасные: Салаи АттилаСамассеку ДиадиФилипп ЛукаБрукс ДжонТохумджу Умут
Градецки Лукаш  72'Коссуну Одилон 46' (Станишич Йосип ( 46') Та Джонатан  81'Тапсоба ЭдмонФримпонг ЖеремиГримальдо АлехандроПаласиос ЭсекиэльДжака ГранитХофманн Йонас 80' (Андрих Роберт ( 80') Вирц Флориан 90' (Гложек Адам ( 90') Бонифасе Виктор 88' (Адли Амин ( 88')
Запасные: Пуэрта ГуставоТелла НейтанКоварж МатейАмири НадимИнкапье Пьеро
04 ноября. Стадион "Презеро Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Байер

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