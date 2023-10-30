«Ньюкасл» и «Астон Вилла» готовы составить «Манчестер Сити» конкуренцию в борьбе за Паласиоса

Полузащитник леверкузенского «Байера» Эсекьель Паласиос входит в сферу интересов сразу нескольких клубов из Английской премьер-лиги. Ранее сообщалось о намерениях «Манчестер Сити» провернуть трансфер аргентинца в январе, но по информации от TNT Sports, 25-летний хавбек также интересен «Ньюкаслу» и «Астон Вилле».

Этот сезон стал для Паласиоса пятым в немецкой Бундеслиге. Аргентинец добился прогресса под руководством Хаби Алонсо, чем и заинтересовал клубы из Английской премьер-лиги.

В этом сезоне Паласиос записал на свой счёт два гола и две результативные передачи в девяти матчах немецкой Бундеслиги.