​«Байер» установил абсолютный клубный рекорд

В немецком чемпионате Бундеслиги в разгаре десятый тур, и лидирующий в турнирной таблице леверкузенский «Байер» в гостевом поединке одолел «Хоффенхайм».

Эта победа стала для «Байера» шестой кряду в чемпионате Германии, а если учитывать все турниры, в которых в нынешнем сезоне выступают подопечные испанского специалиста Хаби Алонсо, то побед «Байер» одержал уже вообще десять подряд.

И это является новым клубным рекордом для леверкузенского клуба, предыдущим свершением являлись девять побед кряду, это было в период, когда «Байером» руководил Клаус Топмеллер - в сезоне 2001/2002.