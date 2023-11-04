Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Байер» установил абсолютный клубный рекорд

04 Ноября 2023 • 21:06 Комментировать
Хоффенхайм
2:3
Байер Л

В немецком чемпионате Бундеслиги в разгаре десятый тур, и лидирующий в турнирной таблице леверкузенский «Байер» в гостевом поединке одолел «Хоффенхайм».

Эта победа стала для «Байера» шестой кряду в чемпионате Германии, а если учитывать все турниры, в которых в нынешнем сезоне выступают подопечные испанского специалиста Хаби Алонсо, то побед «Байер» одержал уже вообще десять подряд.

И это является новым клубным рекордом для леверкузенского клуба, предыдущим свершением являлись девять побед кряду, это было в период, когда «Байером» руководил Клаус Топмеллер - в сезоне 2001/2002.


Оценить новость
- 28
Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Байер

Новости по матчу

19:29
«Байер» продолжает лидировать после победы над «Хоффенхаймом»
22:44
​Хоффенхайм — Байер Леверкузен: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 4 ноября 2023
20:58
Назван лучший ассистент топ-5 лиг Европы – он играет за «Байер»
22:44
Хаби Алонсо заявил, что Станишич не вернётся в «Баварию» в январе
14:45
«Ньюкасл» и «Астон Вилла» готовы составить «Манчестер Сити» конкуренцию в борьбе за Паласиоса
12:58
Вирц заинтересован в переходе в «Барселону», но трансфер будет очень сложно оформить
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Боруссия М Боруссия М
3
3
2.02 3.90 3.60
Видео
Окончен
Кёльн Кёльн
Аугсбург Аугсбург
1
1
2.25 3.60 3.25
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
0
3
2.55 3.45 2.85
Видео
Окончен
Майнц Майнц
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
2
0
4.80 4.60 1.65
Видео
Окончен
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер Л Байер Л
2
3
4.20 4.20 1.81
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Бавария Бавария
0
4
3.05 4.40 2.10
Видео
05.11.23 в 17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Вердер Вердер
1.78 4.20 4.30
Видео
05.11.23 в 19:30
Хайденхайм Хайденхайм
Штутгарт Штутгарт
3.40 4.00 2.06
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
22:49 · Германия. Бундеслига
Кейн оформил три хет-трика в Бундеслиге, проведя всего 10 матчей
22:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выиграла 9 из 10 последних матчей против «Боруссии» Дортмунд в Бундеслиге
22:23 · Германия. Бундеслига
Кейн – первый игрок, забивший 14+ голов в 10 стартовых матчах Бундеслиги
21:53 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии»: «Команда проводит лучший старт сезона за последние 7 лет»
21:34 · Германия. Бундеслига
Кейн повторил рекорд 60-летней давности
21:33 · Германия. Кубок
6 из 16 - в Кубке Германии повторен антирекорд по количеству клубов Бундеслиги в 1/8 финала
21:06 · Германия. Бундеслига
​«Байер» установил абсолютный клубный рекорд
20:42 · Германия. Бундеслига
​Ройс проводит свой 400-й матч за «Боруссию»
20:05 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» и «Бавария» назвали стартовые составы на очный матч Бундеслиги
20:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
19:34 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» чудом не проиграл гладбахской «Боруссии»
19:32 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» не смог вырвать победу в матче с «Аугсбургом»
19:31 · Германия. Бундеслига
«Майнц» впервые в сезоне победил, одолев «РБ Лейпциг»
19:29 · Германия. Бундеслига
«Байер» продолжает лидировать после победы над «Хоффенхаймом»
19:27 · Германия. Бундеслига
«Унион» получил три мяча от «Айнтрахта» и проиграл в 12-м матче подряд
Все новости
Рекомендуем