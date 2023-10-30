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Вирц заинтересован в переходе в «Барселону», но трансфер будет очень сложно оформить

30 Октября 2023 • 12:58 Комментировать
Европа Барселона
...
Эльче
01.11 20:00

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц с радостью перешёл бы в каталонскую «Барселону». Как сообщает Mundo Deportivo, между сторонами есть взаимный интерес, но трансфер видится сложным, так как «Байер» будет требовать за Вирца минимум 100 миллионов евро компенсации. Для «Барселоны» сейчас практически невозможно найти такие деньги в условиях финансового кризиса.

Напомним, Вирц с большой долей вероятности покинет леверкузенский «Байер» ближайшим летом. В услугах молодого полузащитника также заинтересована мюнхенская «Бавария».

В этом сезоне Вирц отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами в девяти матчах Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Флориан Вирц Байер ещё теги

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