Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо заявил, что Станишич не вернётся в «Баварию» в январе

01 Ноября 2023 • 22:44 Комментировать
Хоффенхайм
...
Байер Л
1 4.70 X 4.80 2 1.62
04.11 17:30

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопрос о будущем Йосипа Станишича.

Согласно недавним сообщениям СМИ, «Бавария» может отозвать хорвата из аренды уже в январе, однако в «Байере» не одобряют такой сценарий. По словам Хаби Алонсо, крайний защитник будет выступать за «фармацевтов» до конца сезона.

«Станишич – опытный и качественный футболист, он нужен нам до мая. У нас должны быть топ-игроки на каждой позиции. Йосип универсален, я доволен им и его отношением к делу. В будущем нас обязательно ждут травмы, поэтому нам необходимо иметь в распоряжении как можно больше сильных исполнителей», – цитирует Bayern & Germany испанского рулевого.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо Йосип Станишич Байер ещё теги

Новости по матчу

14:45
«Ньюкасл» и «Астон Вилла» готовы составить «Манчестер Сити» конкуренцию в борьбе за Паласиоса
12:58
Вирц заинтересован в переходе в «Барселону», но трансфер будет очень сложно оформить
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОФФЕНХАЙМ БАЙЕР Л
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
01 Ноября
23:51 · Германия. Кубок
«Бавария» снова потеряла де Лигта из-за травмы
22:44 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо заявил, что Станишич не вернётся в «Баварию» в январе
22:40 · Германия. Бундеслига
Один из лидеров «Баварии» может уйти в «Барселону»
22:35 · Германия. Кубок
«Боруссия» Дортмунд не проигрывает дома в 26 матчах кряду – самая продолжительная серия за 21 год
22:19 · Германия. Кубок
«Байер» повторил свою рекордную беспроигрышную серию
22:15 · Германия. Кубок
«Саарбрюккен» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:58 · Германия. Кубок
«Боруссия» из Дортмунда и «Байер» уверенно прошли в следующий раунд Кубка
19:30 · Германия. Кубок
«Боруссия» Дортмунд - «Хоффенхайм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:14 · Германия. Кубок
«Боруссия» и «Хоффенхайм» объявили стартовые составы на матч Кубка Германии
13:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» уверен в трансфере звезды «Баварии»
31 Октября
22:01 · Германия. Кубок
«Вольфсбург» выбил из Кубка «РБ Лейпциг»
17:05 · Германия. Бундеслига
Тухель: Мы постараемся усилить нашу команду в январе
16:38 · Германия. Бундеслига
Тухель — о «Золотом мяче»: Только вчера узнал про церемонию
10:02 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» хочет вернуть Станишича досрочно
30 Октября
20:24 · Германия. Бундеслига
Киммиха дисквалифицировали на два матча Бундеслиги официально
Все новости
Рекомендуем