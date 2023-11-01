Хаби Алонсо заявил, что Станишич не вернётся в «Баварию» в январе

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопрос о будущем Йосипа Станишича.

Согласно недавним сообщениям СМИ, «Бавария» может отозвать хорвата из аренды уже в январе, однако в «Байере» не одобряют такой сценарий. По словам Хаби Алонсо, крайний защитник будет выступать за «фармацевтов» до конца сезона.

«Станишич – опытный и качественный футболист, он нужен нам до мая. У нас должны быть топ-игроки на каждой позиции. Йосип универсален, я доволен им и его отношением к делу. В будущем нас обязательно ждут травмы, поэтому нам необходимо иметь в распоряжении как можно больше сильных исполнителей», – цитирует Bayern & Germany испанского рулевого.