«Астон Вилла» устроила «Борнмуту» разгром

В 28-м туре Премьер-лиги «Астон Вилла» играла против «Борнмута» и добилась своего, набрав очки в матче с аутсайдером. Уже на седьмой минуте бирмингемцы повели после удара Дугласа Соареса, а под конец Джакоб Рамси и Эмилиано Буэндия поставили точку - 3:0.
«Астон Вилла» потеснила «Челси» в нижнюю половину таблицы, а соперник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Соарес Дуглас7'
|(2:0) Рамси Джакоб80'
|(3:0) Буэндия Эмилиано89'
Нето Мурара•Смит Адам79' (Брукс Дэвид (79') •Стивенс Джек• 79'Сенеси Маркос• 66'Келли Ллойд•Уттара Данго•Ротуэлл Джо59' (Траоре Хамед (59') •Хефферсон Лерма• 58'Энтони Джейдон59' (Семеньо Антуан (59') •Биллинг Филип• 14'Соланке Доминик
18 марта. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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