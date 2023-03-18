«Астон Вилла» устроила «Борнмуту» разгром

В 28-м туре Премьер-лиги «Астон Вилла» играла против «Борнмута» и добилась своего, набрав очки в матче с аутсайдером. Уже на седьмой минуте бирмингемцы повели после удара Дугласа Соареса, а под конец Джакоб Рамси и Эмилиано Буэндия поставили точку - 3:0.

«Астон Вилла» потеснила «Челси» в нижнюю половину таблицы, а соперник - предпоследний.