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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Адам Смит установил рекорд «Борнмута»

18 Марта 2023 • 19:45 Комментировать
Астон Вилла
3:0
Борнмут
окончен

В матче двадцать восьмого тура чемпионата английской Премьер-лиги «Борнмут» сражается на выезде с «Астон Виллой», и защитник «вишен» Адам Смит вышел н поле с самого начала игры.

Это уже его 169-й матч в составе «Борнмута» в высшей лиге английского футбола. Таким образом, Смит установил рекорд своего клуба - ранее никому из игроков «Борнмута» не удавалось провести столь большое количество игр за клуб в высшей лиге английского футбола.

Смит выступает в составе «Борнмута» с 2014 года, в прошлом его приглашали в юношеские и молодежные сборные Англии. Является воспитанником «Тоттенхэма», но за этот клуб провел лишь один матч. 

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Евро-Футбол.Ру,
Борнмут ​Адам Смит
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