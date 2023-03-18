​Адам Смит установил рекорд «Борнмута»

В матче двадцать восьмого тура чемпионата английской Премьер-лиги «Борнмут» сражается на выезде с «Астон Виллой», и защитник «вишен» Адам Смит вышел н поле с самого начала игры.

Это уже его 169-й матч в составе «Борнмута» в высшей лиге английского футбола. Таким образом, Смит установил рекорд своего клуба - ранее никому из игроков «Борнмута» не удавалось провести столь большое количество игр за клуб в высшей лиге английского футбола.

Смит выступает в составе «Борнмута» с 2014 года, в прошлом его приглашали в юношеские и молодежные сборные Англии. Является воспитанником «Тоттенхэма», но за этот клуб провел лишь один матч.