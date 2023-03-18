Унаи Эмери: «Мои лучшие 90 минут в «Астон Вилле»

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Англии «Астон Вилла» крупно обыграла дома «Борнмут», забив тому целых три мяча. Унаи Эмери считает, что матч стал для его команды лучшим с тех пор, как Эмери возглавил ее, сменив прежнего тренера Стивена Джеррарда.

- После проигрышей «Арсеналу» и «Лестеру» я увидел прекрасную реакцию. Может быть, сегодняшние 90 минут были лучшими для команды с тех пор, как я пришел сюда. Да, мы дали им создать пару возможностей, но это нормально. Я счастлив сегодня, - цитирует Эмери BBC Sport.

В следующем туре «Астон Вилла» сыграет на выезде с «Челси».