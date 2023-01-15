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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Олбрайтон: «Мы разочарованы»

15 Января 2023 • 06:53 Комментировать
Ноттингем Форест
2:0
Лестер
окончен

В двадцатом туре английской Премьер-лиги «Лестер» решил устроить праздник «Ноттингем Форесту», проиграв новичку АПЛ. «Лесники» перехитрили «лис», забив два безответных мяча. Поражение своей команды прокомментировал защитник «Лестера» Марк Олбрайтон, который выразил разочарование подобным исходом.

- Разочарованы. Мы были лучше в первой половине встречи и создавали шансы. Мы играли агрессивно, решительно, чего не наблюдалось в матче с «Ньюкаслом». Но, как только они забили, все изменилось, они почувствовали уверенность в себе. Когда вы пропускаете, то сразу усложняете себе задачу, - цитирует слова Олбрайтона BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Ноттингем Форест Марк Олбрайтон
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