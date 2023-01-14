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«Наваждение» - игрок «Ноттингем Форест» и английской молодёжки лишился сна и покоя из-за... кубика-рубика

14 Января 2023 • 04:13 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Лестер
Через 12 ч. 53 мин.

Кубик-рубик - достаточно привычная забава для любого жителя пост-советского пространства. Однако для западных обывателей он может стать настоящим открытием - как случилось с игроком английской молодежной сборной и «Ноттингем Форест» Морганом Гиббсом-Уайтом. После одной из игр клуба кто-то подсунул ему кубик-рубик - и все остальное для Моргана отошло на второй план.

- Просидел тут два часа, собирая эту штуку, - написал о нем в социальных сетях партнер по команде Бреннан Джонсон, выложив и соответствующее видео.

Новое увлечение Моргана подтвердила и его супруга Бриттни де Вильерс, которая дала понять, что теперь ее супруг смотрит видео с ютуба, пытаясь понять секрет игрушки:

- Сидит часами за столом и смотрит ютуб, пытаясь понять, как собрать кубик-рубик. Да поможет ему Господь, - с сарказмом написала она в комментариях к видео Джонсона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Морган Гиббс-Уайт Бреннан Джонсон
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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ЛЕСТЕР
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