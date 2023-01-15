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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стив Купер: «Очень хороший день»

15 Января 2023 • 06:57 Комментировать
Ноттингем Форест
2:0
Лестер
окончен

В двадцатом туре английской Премьер-лиги «Лестер» решил устроить праздник «Ноттингем Форесту», проиграв новичку АПЛ. «Лесники» перехитрили «лис», забив два безответных мяча. Успех своей команды прокомментировал наставник «Ноттингем Фореста» Стив Купер. Он считает, что его команде удалось порадовать болельщиков в том, что в Ноттингеме считают местным дерби.

- Большая победа. Это наше местное дерби. И всегда хочется хорошо сыграть перед своими фанатами. Я помню, как нас поддерживали наши фанаты, когда мы проигрывали на «Кинг Пауэр» в октябре, и хотели отблагодарить их сегодня. Может, нам немного повезло, но сомнений в том, что мы были лучшей командой, нет, - цитирует слова Купера BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Ноттингем Форест
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