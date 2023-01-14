Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поражение от «Ноттингем Форест» стало для «Лестера» четвёртым подряд

14 Января 2023 • 19:57 Комментировать
Ноттингем Форест
2:0
Лестер
окончен

Набравший ход «Ноттингем Форест» продолжает отдаляться от зоны вылета и по итогам 20-го тура вышел уже на 13-е место, одолев собратьев по нижней части таблицы, «Лестер». При более-менее равной игре Бреннан Джонсон оформил дубль меткими ударами в начале и конце второго тайма. «Лисы» же потерпели четвертое поражение подряд.

Протокол игры  
Ноттингем Форест2:0Лестер
(1:0) Джонсон Бреннан56'  
(2:0) Джонсон Бреннан85'  
Хендерсон ДинОрье СержУорролл ДжоМаккена СкоттЛоди РенанЙейтс Райан 46' (Колбэк Джек ( 46') Фройлер РемоМангаля Орель 70' (О'Брайен Льюис ( 70') Скарпа Густаво 55' (Сарридж Сэм ( 55') Джонсон Бреннан  86' 87' (Уильямс Неко ( 87') Гиббс-Уайт Морган
Запасные: Тоффоло ХарриДеннис ЭммануэльКук СтивМайтен АлександрХеннесси Уэйн
Уорд Дэнни IIКастань ТимотиАмарти Даниэль  78'Фас ВаутТомас Люк 68' (Брант Льюис ( 68') Ндиди УилфредМенди Нампали 68' (Ихеаначо Келечи ( 68') Олбрайтон Марк 68' (Прат Деннис ( 68') Тилеманс Юри  29'Барнс ХарвиВарди Джейми
Запасные: Иверсен ДаниэльДака ПатсонБрэйбрук СэммиСёюнджю ЧагларМакатир КейсиВестергор Янник
14 января. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Ноттингем Форест
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
2
1
4.50 4.10 1.73
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Ливерпуль Ливерпуль
3
0
3.50 3.70 2.06
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Саутгемптон Саутгемптон
1
2
2.28 3.45 3.20
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Лестер Лестер
2
0
3.10 3.55 2.31
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Вест Хэм
1
0
2.70 3.40 2.70
Видео
55 мин
Брентфорд Брентфорд
Борнмут Борнмут
1
0
1.79 3.85 4.50
Видео
15.01.23 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
1.60 4.30 5.40
Видео
15.01.23 в 17:00
Челси Челси
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.54 4.30 6.20
Видео
15.01.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
3.10 3.60 2.29
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Января
21:25 · Англия. Премьер-лига
Тони реализовал все 11-метровые удары в АПЛ, которые исполнял
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» договорился с «Шахтёром» о трансфере Мудрика за 100 млн евро
20:57 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» проиграл дома четыре раза подряд впервые за 64 года
20:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал разгромное поражение от «Брайтона» 2
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» шесть лет не проигрывал субботний матч АПЛ в три часа дня
20:16 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус почти догнал Бекхэма по голам со штрафных в АПЛ
20:05 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» уже в зоне вылета после поражения от «Вулверхэмтона»
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» наконец-то прервал серию поражений, добыв волевую победу над «Эвертоном»
19:57 · Англия. Премьер-лига
Поражение от «Ноттингем Форест» стало для «Лестера» четвёртым подряд
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» за тайм разгромил «Ливерпуль» 2
19:39 · Англия. Премьер-лига
Экс-арбитр Федотов заявил, что первый гол «Манчестер Юнайтед» в ворота «Манчестер Сити» был засчитан ошибочно
19:37 · Англия. Премьер-лига
Аканджи раскритиковал решение засчитать гол Фернандеша
19:29 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Фулхэма» Марку Силва оценил игру Виллиана
19:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пытается перехватить Мудрика у «Арсенала» 1 слухи
18:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем