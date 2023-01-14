Поражение от «Ноттингем Форест» стало для «Лестера» четвёртым подряд

Набравший ход «Ноттингем Форест» продолжает отдаляться от зоны вылета и по итогам 20-го тура вышел уже на 13-е место, одолев собратьев по нижней части таблицы, «Лестер». При более-менее равной игре Бреннан Джонсон оформил дубль меткими ударами в начале и конце второго тайма. «Лисы» же потерпели четвертое поражение подряд.
Протокол игры
|(1:0) Джонсон Бреннан56'
|(2:0) Джонсон Бреннан85'
Хендерсон Дин•Орье Серж•Уорролл Джо•Маккена Скотт•Лоди Ренан•Йейтс Райан46' (Колбэк Джек (46') •Фройлер Ремо•Мангаля Орель70' (О'Брайен Льюис (70') •Скарпа Густаво55' (Сарридж Сэм (55') •Джонсон Бреннан 86'87' (Уильямс Неко (87') •Гиббс-Уайт Морган
Уорд Дэнни II•Кастань Тимоти•Амарти Даниэль• 78'Фас Ваут•Томас Люк68' (Брант Льюис (68') •Ндиди Уилфред•Менди Нампали68' (Ихеаначо Келечи (68') •Олбрайтон Марк68' (Прат Деннис (68') •Тилеманс Юри• 29'Барнс Харви•Варди Джейми
14 января. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
Бан пользователя