Поражение от «Ноттингем Форест» стало для «Лестера» четвёртым подряд

Набравший ход «Ноттингем Форест» продолжает отдаляться от зоны вылета и по итогам 20-го тура вышел уже на 13-е место, одолев собратьев по нижней части таблицы, «Лестер». При более-менее равной игре Бреннан Джонсон оформил дубль меткими ударами в начале и конце второго тайма. «Лисы» же потерпели четвертое поражение подряд.