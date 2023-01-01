Хау: «Год настоящего прогресса»

В матче восемнадцатого тура английского чемпионата «Ньюкасл» не сумел переиграть «Лидс», но наставник «сорок» Эдди Хау не очень обеспокоен этим - по его словам, он рад прогрессу, который команда продемонстрировала на протяжении всего года и не расстраивается из-за одного отдельно взятого матча.

- Желание сражаться было, но не было точности в завершающие моменты. Потому и поплатились в плане результата. Но 2022 год в целом был прекрасным годом, годом настоящего прогресса. Команда очень хорошо росла. У нас были прекрасные результаты и мы ждем сейчас следующий год, - цитирует Хау BBC Sport.