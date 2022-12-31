Оборона «Лидса» не дрогнула под атаками «Ньюкасла»

В субботу «Ньюкасл» играл против «Лидса» и всё никак не мог распечатать чужие ворота, создав достаточно много опасных моментов. Из опасных моментов выделим неточный удар Дэна Бюрна после подачи углового, Крис Вуд попал в голкипера из выгодного положения. После перерыва так и не смогли отличиться Фабиан Шёр, Вуд и Шон Лонгстафф - 0:0.

«Ньюкасл» идет третьим, прервав победную серию, соперник - 14-й.