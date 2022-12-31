Оборона «Лидса» не дрогнула под атаками «Ньюкасла»

В субботу «Ньюкасл» играл против «Лидса» и всё никак не мог распечатать чужие ворота, создав достаточно много опасных моментов. Из опасных моментов выделим неточный удар Дэна Бюрна после подачи углового, Крис Вуд попал в голкипера из выгодного положения. После перерыва так и не смогли отличиться Фабиан Шёр, Вуд и Шон Лонгстафф - 0:0.
«Ньюкасл» идет третьим, прервав победную серию, соперник - 14-й.
Протокол игры
Поуп Ник•Триппьер Киран• 42'Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Уиллок Джо64' (Уилсон Каллум (64') • 90'Альмирон Мигель85' (Мёрфи Джейкоб (85') •Вуд Крис64' (Сен-Максимен Аллан (64') •Жоэлинтон
Мелье Иллан• 90'Эйлинг Люк• 45'Кох Робин•Купер Лиам•Стрёйк Паскаль• 59'Форшоу Адам46' (Рока Марк (46') • 64'Адамс Тайлер•Ааронсон Бренден•Харрисон Джек64' (Клих Матеуш (64') •Ньонто Вильфред 67'70' (Саммервилл Крисенсио (70') •Морено Родриго82' (Гелхардт Джо (82')
31 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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