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Оборона «Лидса» не дрогнула под атаками «Ньюкасла»

31 Декабря 2022 • 20:00 Комментировать
Ньюкасл
0:0
Лидс
окончен

В субботу «Ньюкасл» играл против «Лидса» и всё никак не мог распечатать чужие ворота, создав достаточно много опасных моментов. Из опасных моментов выделим неточный удар Дэна Бюрна после подачи углового, Крис Вуд попал в голкипера из выгодного положения. После перерыва так и не смогли отличиться Фабиан Шёр, Вуд и Шон Лонгстафф - 0:0.

«Ньюкасл» идет третьим, прервав победную серию, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Ньюкасл0:0Лидс
Поуп НикТриппьер Киран  42'Шёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс БруноУиллок Джо 64' (Уилсон Каллум ( 64'  90') Альмирон Мигель 85' (Мёрфи Джейкоб ( 85') Вуд Крис 64' (Сен-Максимен Аллан ( 64') Жоэлинтон
Запасные: Льюис ДжамалРитчи МэттЛасcеллс ДжамалАндерсон ЭллиотДарлоу КарлМанкильо Хави
Мелье Иллан  90'Эйлинг Люк  45'Кох РобинКупер ЛиамСтрёйк Паскаль  59'Форшоу Адам 46' (Рока Марк ( 46'  64') Адамс ТайлерАаронсон БренденХаррисон Джек 64' (Клих Матеуш ( 64') Ньонто Вильфред  67' 70' (Саммервилл Крисенсио ( 70') Морено Родриго 82' (Гелхардт Джо ( 82')
Запасные: Роблес ЖоэльФирпо ЖуниорГринвуд СэмКристенсен РасмусЛьоренте Диего
31 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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