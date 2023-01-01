Марш: «Сухие ворота - тоже хороший итог игры»

В матче восемнадцатого тура английского чемпионата «Ньюкасл» не сумел переиграть «Лидс», команды разошлись миром - 0:0. Для «Лидса» это был уже третий матч кряду, в котором команда не может выиграть, но наставник команды Джесси Марш предлагает смотреть на вещи положительно - он доволен тем, что «Лидс» не пропустил в этой игре:

- Мы очень многое говорили о том, как надо обороняться. И с тактической точки зрения, и с ментальной. В этот раз наша игра не была лучшей, но тут в целом, против «Ньюкасла», трудно играть. Мы не пропустили, и это само по себе уже очень хорошо, - цитирует слова Марша BBC Sport.