Марку Силва: «Мы сделали для победы больше»

В матче одиннадцатого тура чемпионата Англии «Фулхэм» не сумел переиграть в домашнем матче «Борнмут», более того, «дачники» были вынуждены отыгрываться по ходу матча. В итоге игра закончилась со счетом 2:2. Наставник «Фулхэма» Марку Силва считает, что его команда заслуживала победы больше, нежели соперник.

- Мы сделали для победы больше, нежели соперник. Думаю, это было очевидно. Пропустили в дебюте глупый гол. С другой стороны, ребята здорово отреагировали на него. Мы выровняли игру, но затем снова пропустили. Тем не менее, мы смогли показать характер, - цитирует слова Силвы BT Sport.